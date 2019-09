FCK-satsning skifter direktør

North, der er ejet af FC København og Nordisk Film, får den 1. oktober en ny mand til at lægge strategien.

North opererer i både Counter-Strike, FIFA og Apex Legends, og fremadrettet bliver det Christopher Håkonsson, som kommer til at styre butikken.

Han overtager direktørstolen fra Christian Sørensen, der har valgt at fratræde sin stilling.

- Jeg er stolt af de resultater, vi har skabt i North. Vi har et stærkt team, gode samarbejdspartnere og en dedikeret fanbase. Det har været en fantastisk spændende og udfordrende rejse, men jeg har sammen med bestyrelsen vurderet, at tidspunktet er det rette til nu at lade andre kræfter tage over og løfte den videre opgave, siger Christian Sørensen.

Ser store muligheder

Den nye mand hos løverne, Christopher Håkonsson, kommer fra en stilling som Senior Strategy Manager i mediekoncernen Egmont.

- Jeg har i en årrække fulgt esport tæt, både fagligt og personligt, og ser store muligheder for North. Det er en ung og spændende virksomhed med masser af potentiale, som jeg ser frem til at være med til at realisere, siger Cristopher Håkonsson.

North er placeret som nummer 14 på listen over verdens bedste Counter-Strike hold. Holdet deltager fra den 1.-6. oktober ved DreamHack Masters i Malmø, som holdet for et år siden vandt.

