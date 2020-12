- FCM er bedre end CL-stillingen viser

FC Midtjylland har blot skaffet et enkelt point i Champions League indtil videre, men det afspejler ikke holdets præstationer.

Det mener Liverpool-manager Jürgen Klopp, som onsdag står i spidsen for det engelske mesterhold i Herning i den sidste gruppekamp.

- Det bliver svært, for Midtjylland er meget bedre, end stillingen viser. Når man analyserer kampene, kan man se, hvor gode de er.

- De har ikke fået så mange point, men det er en stærk gruppe, og det har været svært for Midtjylland. Jeg er sikker på, at de giver os kamp til stregen, og det skal vi være klar på, siger tyskeren på et pressemøde forud for kampen.

Mens FC Midtjylland er sikker på at slutte sidst i gruppen, er Liverpool omvendt sikker på at vinde den.

Sejren over Ajax i sidste uge øgede Liverpools afstand til både Ajax og Atalanta, som onsdag spiller om andenpladsen i Amsterdam.

Selv om det langtfra er sikkert, at Liverpool stiller med alle stjernerne på MCH Arena, tager holdet ikke let på opgaven, forsikrer Jürgen Klopp.

- Jeg vil bare gerne se vores måde at spille på, uanset hvem vi spiller med. Det er klart for alle spillerne, hvordan vi spiller, hvor meget intensitet vi vil spille med, og hvor svære vi vil være for modstanderne at spille imod.

- Sådan er det i alle kampe. Kampen er kun anderledes på ét punkt, fordi vi ikke absolut skal vinde den. Det skal Liverpool normalt. Men vi vil stadig gerne vinde, og det vil være det bedste at gøre. Det er det, jeg vil se. At alle kan se, at vi kommer dertil for at vinde kampen, siger Jürgen Klopp.

Klubbernes første opgør endte 2-0 til Liverpool på Anfield, i et opgør hvor midtjyderne havde flere chancer for at få point med hjem, før Liverpool lukkede kampen i slutminutterne.

- Vi var lidt heldige med at vinde kampen. Og ja, de har et point, men de har leveret gode præstationer i Champions League og været uheldige.

- Sådan er det med erfaring i turneringen. Man lærer det på den hårde måde. Det har vi alle sammen gjort. Men de skal være rigtig stolte over det, de har leveret i Champions League, siger Jürgen Klopp.

Kampen mellem Liverpool og FC Midtjylland fløjtes i gang onsdag klokken 18.55.

