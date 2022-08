FCM sender angriber på lejeophold i Norge

FC Midtjylland sender angriberen Victor Lind på lejeophold i den norske klub HamKam.

Aftalen gælder for resten af 2022, oplyser FCM på sin hjemmeside.

Lind har kun optrådt i tre ligakampe i denne sæson og sendes til Norge i jagten på mere spilletid.

– Vi ser et stort lys i Victor, men i øjeblikket kan vi ikke love ham den spilletid, han fortjener. Derfor er vi glade for at være nået til enighed med HamKam om en lejeaftale, som skal være med til at give Victor det næste skub i sin karriere.

- Vi tror på, at han vil vende tilbage i en endnu stærkere udgave om et halvt år efter at have spillet en masse kampe i en stærk norsk liga, siger sportschef Svend Graversen.

Den 19-årige frontløber ser lejeaftalen som en god mulighed.

- Jeg vil gerne have mere fast spilletid, og jeg tror på, at det her ophold kan give mig de minutter, jeg mangler. Derudover håber jeg på at kunne gøre en forskel hos HamKam og bidrage med mål.

- Jeg ser frem til at prøve noget nyt, og jeg håber at kunne vende endnu stærkere tilbage til Midtjylland i jagten på for alvor at slå igennem der, siger Victor Lind.

Han har spillet 23 ligakampe for FCM, men kun 4 fra start. Det er blevet til 3 mål.

