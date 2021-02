FCN-chef efter 0 mål i 2021: Vi mangler ikke en nier

Flemming Pedersen er ikke bange for at mangle mål i foråret, selvom FCN endnu ikke har scoret i 2021

22 mål havde FC Nordsjælland scoret, da de gik på vinterpause sidste år, og 22 mål har FCN scoret efter to kampe i 2021.

Det er dobbelt så mange målløse kampe, som klubben havde i hele efterårssæsonen, hvor Farum-klubben kun gik fra banen ude at garne én gang.

Det er ikke, fordi tilbuddene har manglet i år.

Både i åbningsnederlaget mod Brøndby og i søndagens kamp mod OB har man haft flere muligheder end udeholdet, men kvaliteten har ikke været der i afslutningerne.

Der var især to lovende omstillinger i søndagens kamp, der blev spildt. I første halvleg var det startdebuterende Victor Jensen, som manglede kvalitet i afslutningen efter en fin kontra anført af Issac Atanga.

I anden halvleg var det så Atangas tur til at brænde.

I kommer frem til flere gode chancer i dag, men får ikke scoret. Mangler i en målscorer oppe foran?

- Det mener jeg ikke. Vi kommer frem til mulighederne, og det er det vigtigste, men vi skal have mere ro på i de afgørende situationer, siger Issac Atanga til Ekstra Bladet efter kampen.

Foto: Lars Poulsen

Chefen er fortrøstningsfuld

I er gået målløse fra de to første kampe i sæsonen. Savner du, at I hentede en målscorer i transfervinduet?

- Nej, det er for simpelt at se på det på den måde. En såkaldt målscorer kan passe til nogle hold, og så slet ikke til andre. Vi har så mange dygtige angribere her i klubben, og det er vores pligt at udvikle dem, så de kan blive gode målscorere i Superligaen, siger Flemming Pedersen.

Victor Jensen har du jo kun til sommer, og han har lavet fine ting, men afslutningerne har ikke været skarpe. Kan han få bygget det på?

- Han havde trods alt to fine afslutninger mod Brøndby. Så er jeg godt klar over, at den afslutning, han har i dag efter kontra, bør have mere kvalitet, men jeg er fortrøstningsfuld. Vi skal nok få hul på bylden, siger Flemming Pedersen til Ekstra Bladet.

Victor Jensen kom til på lån fra Ajax i det netop overstående transfervindue. Foto: Lars Poulsen

Med nederlaget i dag falder FCN ned på en 10. plads i Superligaen og er dermed blevet overhalet af Vejle.

Netop Vejle skal Flemming Pedersens hold møde i næste runde, og her bliver det måske ikke så let igen at få hul på den famøse byld.

Den østjyske klub har nemlig holdt buret rent i sæsonens to første kampe mod top seks-holdene AGF og SønderjyskE.

