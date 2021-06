Federer rejser sig med sejr på græs efter French Open-exit

Otte dage efter tennisstjernen Roger Federer trak sig fra French Open for at passe på sit knæ, vandt han mandag i første runde ved græsturneringen Halle Open.

Det var dog ikke uden besvær, at 39-årige Federer besejrede kvalifikationsspilleren Ilya Ivashka fra Hviderusland.

Federer, der er nummer otte på verdensranglisten, vandt kampen med cifrene 7-6, 7-5.

Det var første græskamp i to år for Roger Federer, der senest stod på en græsbane, da han tabte Wimbledon-finalen til Novak Djokovic i 2019.

Han forlod French Open inden sin kamp i fjerde runde for ikke at overbelaste sit knæ, der har været igennem to operationer det seneste år.

- Efter to knæoperationer og et år præget af at komme tilbage, er det vigtigt at lytte til min krop og sikre, at jeg ikke presser mig selv for hurtigt på vej mod at komme helt tilbage, sagde Federer om beslutningen.

Halle Open er en mindre ATP-turnering, der fungerer som opvarmning til Wimbledon, der begynder 28. juni. Her skal Federer forsøge at vinde sin niende titel på græsbanerne i London.

Hele ti gange har Federer vundet Halle Open, der spilles i Tyskland. Første gang i 2003 og senest i 2019. Turneringen blev ikke afholdt i 2020 på grund af coronapandemien.

Der kan dog vente svær modstand for den femteseedede schweizer senere i turneringen.

Russerne Daniil Medvedev og Andrey Rublev samt tyske Alexander Zverez, der alle er placeret højere end Federer på verdensranglisten, er med i Halle.

I anden runde venter enten canadiske Felix Auger-Aliassime eller polske Hubert Hurkacz for Roger Federer.