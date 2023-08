Fem på stribe: FCK slår sikkert Hvidovre med 2-0

FC København har fortsat maksimumpoint i Superligaen, efter at det fredag blev til en 2-0-sejr over Hvidovre IF i femte spillerunde.

Det kunne have set anderledes ud, da Hvidovre gjorde en god figur og havde flere chancer.

FCK-debutant Theo Sander stod dog flot i en kamp, hvor angriberne Orri Oskarsson og Mohamed Elyounoussi scorede de to mål på Pro Ventilation Arena i Hvidovre.

FCK topper nu rækken med 15 point efter fem kampe, mens Hvidovre er placeret på en tiendeplads med to point, og dermed mangler oprykkeren fortsat sæsonens første sejr.

Hvidovre skulle forsøge at levere et af klubbens største resultater nogensinde mod FCK, som havde hele ni ændringer i startopstillingen efter midtugens sejr over Sparta Prag.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Træner Jacob Neestrup gav blandt andet debut til Theo Sander, som fik nok at se til nede i målet, og den nyindkøbte forsvarsspiller Birger Meling.

Selv om Hvidovre viste sig frem med hård fight, kunne værterne ikke følge med, når FCK foldede sig ud med flot offensivt spil.

FCK-spillerne havde fart på langs kanterne og i kombinationerne, og efter ti minutter kom gæsterne i front.

Midtbanespiller Oscar Højlund vandt bolden på midten og sendte Orri Oskarsson i dybden, så islændingen kunne sparke FCK i front.

Efter pausen var det ikke til at se, at Hvidovre var bundhold, da værterne i den grad bød FCK op til dans.

I løbet af få minutter tvang Hvidovre Theo Sander til at hive den ene store redning frem efter den anden.

Angriber Tobias Thomsen troede blandt andet, at han havde udlignet efter 56 minutter, da han fra kort afstand sendte et skud afsted, men Sander afviste flot.

Sanders redninger viste sig at blive vigtige, da indskiftede Elias Achouri og Elyounoussi efter 76 minutter leverede lækkerier i feltet, så sidstnævnte med hælen kunne lukke og slukke til 2-0.