FIFA advarer VM-hoteller som afviser homoseksuelle

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) løfter nu pegefingeren over for de hoteller i Qatar, som har givet udtryk for, at de afviser homoseksuelle gæster.

Det skriver det engelske medie The Telegraph, efter at DR, norske NRK og svenske SVT tidligere på ugen afslørede, at tre af de 69 hoteller, som FIFA anbefaler til VM i Qatar, ikke vil huse homoseksuelle gæster.

- Hoteller og enhver anden tjenesteudbyder tilknyttet VM, som ikke overholder de høje standarder, der er fastsat af arrangørerne, vil få deres kontrakter opsagt, siger en Fifa-talsperson til The Telegraph.

Foto: Lars Poulsen

DR, NRK og SVT har undersøgt, hvordan de 69 hoteller forholder sig til homoseksuelle gæster. Undersøgelsen er foranlediget af, at homoseksualitet er ulovligt i Qatar og kan give op til syv års fængsel.

Af de hoteller, som svarede, sagde tre nej til at tage imod homoseksuelle gæster. Det gælder The Torch Doha, Magnum Hotel & Suites Westbay samt Wyndham Grand Regency.

To af de tre afvisende hoteller stod fast på deres standpunkt, efter at de havde fået at vide, at det egentlig var journalister, der havde spurgt.

DR oplyste, at man henvendte sig under dække af at være et nygift mandligt par fra Sverige.

Foruden advarslen om kontraktbrud oplyser FIFA-talspersonen, at man endnu en gang vil gøre hotellerne opmærksomme på forbundets 'strenge krav i forhold til at tage imod gæster på en ikkediskriminerende måde'.

Foto: Lars Poulsen

Derudover slår Fifa fast, at man løbende vil overvåge og evaluere de hoteller, der er tilknyttet FIFA under VM.

Direktøren i Dansk Boldspil-Union, Jakob Jensen, har set resultaterne af undersøgelsen og kritiserer VM-værten.

- Det er langt ude. Vi synes, at det er skuffende. Det er skuffende over for de fans, som skal rejse til VM, at de ikke kan føle sig sikre på at få et hotel, uanset hvilken seksualitet de måtte have, siger han til DR.

