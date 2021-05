FIFA-bossen får fjernet sin onde ånd

I andet forsøg er det lykkes for FIFA-præsident Gianni Infantino at få fjernet en særlig anklager i Schweiz, som var ved af efterforske om netop Gianni Infantino med flere har begået en række ulovligheder.

Onsdag meddelte de juridiske myndigheder i alpelandet, at anklageren Stefan Keller er blevet sat fra bestillingen efter flere klager fra Infantino.

I september sidste år blev 45-årige Keller ellers af det schweiziske parlament udpeget til den særlig opgave, som kom i kølvandet på en række skandaler hos den lokale anklagemyndighed - ikke mindst på grund af den daværende statsanklagers nære forhold til Infantino.

Keller indledte straks en efterforskning mod statsanklageren, Michael Lauber, Gianni Infantino og Infantinos barndomsven, Rinaldo Arnold, som også arbejder ved anklagemyndigheden.

Lauber havde siden 2015 haft ansvaret for at efterforske de mange skandalesager i FIFA, men han havde ikke formået at føre en eneste for retten. Hvilket er en skandale i sig selv, og som har givet Schweiz et ry for at være en bananrepublik.

Når det er kommet så vidt som til en sag mod Infantino, Lauber og Arnold, skyldes det en række hemmelige møder mellem Infantino og Lauber tilbage i 2015 og 2016. Møder, som blev arrangeret af Arnold, og som der ikke findes referater fra. Møder som Infantino muligvis brugte til at sikre, at han ikke selv var under efterforskning.

Allerede da Keller fik jobbet forsøgte Infantino med sin hær af advokater at få ham fjernet fra efterforskningen. Infantino mente ikke, at Keller var erfaren nok til en så stor opgave.

Artiklen fortsætter under billedet...

Stefan Keller er blevet fjernet fra efterforskningen af Gianni Infantino. Foto: Urs Fleeuler/Ritzau Scanpix.

Men denne gang formåede FIFA-bossen at få sat Keller fra posten. Det skyldes blandt andet, at Keller i en række pressemeddelelser fra sit kontor har været ude med riven efter Infantino.

Således skrev anklageren 12. oktober 2020:

’Den særlige anklager har afsluttet sin efterforskning af de kriminelle anklager imod FIFA’s præsident Gianni Infantino i forbindelse med hans brug af private jetfly. Der er klare indikationer af kriminelle handlinger for så vidt angår FIFA’s præsident.’

Det var voldsomme ord i forhold til, hvad man kan kalde en mellemregning. Infantinos brug af private jetfly har i øvrigt tidligere været nøje beskrevet i Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino elsker private jetfly. Her er han landet i Sudan i et privat jetfly fra Qatar. Foto: Ritzau Scanpix.

FIFA-præsidenten og hans folk mener, at Keller gik uden for sit mandat ved at involvere jetflyturene, og det er en af årsagerne til, at Keller nu er blevet fyret.

Keller havde også tidligere konkluderet, at der var tegn på kriminelle handlinger i forbindelse med de hemmelige møder mellem Lauber og Infantino.

Infantino har dog ikke fået held med at få slettet hele Kellers efterforskning. Det var et af FIFA-præsidentens ønsker, men det har de schweiziske myndigheder afvist.

I en pressemeddelelse fra FIFA, fortæller Infantino, at han er meget tilfreds med, at Keller er blevet fjernet fra sagen.

Hvem der nu får ansvaret for efterforskningen, er endnu uvist.