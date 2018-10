FIFA-bossens fald: Havde familie og barnepige med i privat jetfly

HAN FORSTÅR DET stadig ikke. FIFA’s tidligere generalsekretær Jerome Valcke brugte millioner af kroner på private jetfly, handlede med sortbørsbilletter ved VM-slutrunderne og tilbød tv-rettigheder til en latterlig lav pris for at kunne bevare sit job.

I den forgangne uge stadfæstede den internationale sportsdomstol, CAS, dommen over Jerome Valcke på 10 års udelukkelse fra al fodbold.

Og det må siges at være billigt sluppet.

Det spændende ved den 75 sider lange afgørelse fra CAS er, at vi kommer helt tæt på den tankegang og de handlinger, der prægede FIFA, mens Sepp Blatter var præsident og Jerome Valcke hans nærmeste medarbejder.

Franskmanden Jerome Valcke har selv udtalt, at der er den rigtige verden, og så er der FIFA-verdenen. I sidstnævnte verden gjorde Valcke præcis, hvad der passede ham. For fodboldens penge.

EKSTRA BLADET har flere gange været i kontakt med Valcke. Hver gang har han forklaret, at han ikke forstår, hvorfor kan skal straffes.

Men her kommer eksempler på det, der førte til hans endelige fald.

I oktober 2015 blev han suspenderet i 90 dage, og i januar 2016 blev han fyret fra FIFA. Begrundelsen var blandt andet, at han imod alle regler havde handlet med VM-billetter i 2006, 2010 og 2014.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Valcke betragtede billethandlen som sin pensionsopsparing.

Artiklen fortsætter under billedet

Valcke handlede med sortbørsbilletter ved VM i Brasilien i 2014. Foto: AP

Et anden årsag til hans fald er, at FIFA fra 2010 til 2015 brændte 75 millioner kroner af på private jetfly. Valcke var selv storforbruger, og CAS har hæftet sig ved specielt fire tilfælde, hvor hverken sikkerhed eller økonomi kunne forsvare, at han rejste i privat jetfly med sin familie på FIFA’s regning.

* I 2015 fløj Valcke til St. Petersborg i Rusland til VM-lodtrækning. Med i flyet var hans kone, datter, to sønner og børnenes barnepige. Turen kostede FIFA en halv million kroner, og der løb en ekstraregning på, fordi Valckes søn, Sebastien, først skulle flyves fra Brasilien til Zürich, hvor jetflyet afgik fra.

* I september 2012 fløj Valcke til Indien og Taj Mahal med sin kone og en af parrets sønner.

* I september 2013 fløj han til Doha i Qatar for at møde emiren.

* I juli 2012 fløj han fra London til Manchester med sønnen, Sebastien.

Til sit forsvar har Valcke forklaret, at han i forbindelse med turen til St. Petersborg, havde lyttet til et råd fra sin chef, Sepp Blatter.

FIFA-PRÆSIDENTEN havde anbefalet ikke at benytte rutefly, fordi Valcke kunne risikere at blive arresteret. På det tidspunkt var politiet i Schweiz og FBI i USA begyndt at rydde op i FIFA’s beskidte verden.

Artiklen fortsætter under billedet

Valcke og Blatter styrede i mange år international fodbold. Og de havde helt deres egne regler at spille efter. Foto: AP

En anden årsag til, at CAS holder fast i straffen på 10 år skyldes en lokumsaftale, som Valcke forsøgte at lave i 2011 med en anden svindler, den tidligere vicepræsident i FIFA, Jack Warner fra Trinidad.

I 2011 var der gjort klar til præsidentvalg i FIFA. Blatter var blevet udfordret af Mohamed Bin Hammam fra Qatar, og Valcke var klar over, at hans dage var talte, hvis Hammam vandt valget.

Jack Warner havde som præsident for Det Caribiske og Nordamerikanske Fodboldforbund kontrol over rigtig mange stemmer ved FIFA-valget, og han har aldrig sagt nej til en skilling.

VALCKE TILBØD, at Warner kunne købe medierettigheder til VM i 2018 og 2022 for en million dollar. Det selv om der allerede lå et bud på bordet på fire millioner dollar.

Handlen blev dog ikke til noget. Bin Hammam blev fældet for korruption inden præsidentvalget, Warner forlod selv fodbolden over hals og hoved, og rettighederne blev i sidste ende solgt for 20 millioner dollar, svarende til 128 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billedet

Bin Hammam fra Qatar udfordrede Sepp Blatter, men blev fældet for korruption inden præsidentvalget i FIFA i 2011

Da lokummet brændte under Valcke i efteråret 2015, begyndte han at slette sine spor.

Han forsøgte at installere et sletteprogram, Eraser, i sine computere. Det lykkedes ikke, men han nåede at slette mere end 1000 filer frem til 12. oktober, hvor hans computere blev beslaglagt.

Har FIFA så lært noget af tilfældet Valcke? Ikke helt.

Kun kort tid efter at Gianni Infantino i foråret 2016 blev valgt som Sepp Blatters afløser, bestilte FIFA igen private jetfly.

Og Infantino smed om sig med FIFA’s penge. Han købte madrasser, fitnessapparater, fodboldstøvler og blomster og optrådte præcis som sine forgængere.

INFANTINO VAR ikke tilfreds med en årsløn på 13.5 millioner kroner, og en Mercedes med chauffør var ikke nok. Han ville have to.

Privatflyene var det, der stak mest i øjnene. I maj 2016 fløj han med jetfly til Champions League-finale i Milano.

Dagen efter fløj han igen med privat jetfly – denne gang til Rom, hvor han skulle møde pave Francis, som er en stor fodboldfan.

Infantinos ødselhed fik FIFA-ansatte til at lække oplysninger, og FIFA’s egne efterforskere indledte en undersøgelse.

Den blev dog aldrig ført til ende. I foråret 2017 fyrede Infantino alle FIFA’s efterforskere og juridiske dommere.

