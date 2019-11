FIFA lancerer ny gabestok

Ganske overraskende har FIFA besluttet at offentliggøre alle domme i forbundets interne sager. Det gælder både korruptionssager og sager hvor de nationale forbund har overtrådt en eller flere af FIFA’s regler.

Alle der har lyst, kan gå ind på FIFA.com og se de mange afgørelser fra det seneste år. Det er ingen sager mod DBU eller danske ledere. Til gengæld har FIFA straffet både det norske og det svenske forbund.

Det svenske fodboldforbund har fået en bøde på 700.000 kroner for at registrere og lave kontrakter med 54 mindreårige spillere, herunder også danske spillere, fra 2014 til 2016.

Svenskerne skulle i hvert enkelt tilfælde have søgt FIFA om tilladelse til at lave kontrakter med de unge spillere, og det var ikke sket. At selv den mindste forseelse kan udløse en straf, viser sagen mod det norske fodboldforbund.

Ved U20-VM i Polen tidligere i år opdagede FIFA’s kommissærer to tilfælde, hvor det norske trup medbragte tasker med ikke godkendte FIFA-logoer. Det har kostet nordmændene en bøde på 35.000 kroner.

28 tilfælde af svindel

I et svar til FIFA beklager den norske delegationsleder hændelsen og lover, at det ikke skal ske igen.

Når selv så små sager får lov til at fylde så meget, skal der bruges mange hoveder til at efterforske og dømme. Det er der så også.

FIFA’s eget juridiske system, Legal & Compliance Division, har således 150 medarbejdere fra 30 forskellige lande.

Den seneste dom er fra 8. november, hvor FIFA’s juridiske dommere, lod øksen falde over Jamal Emil Malinzi, som fra 2013 til 2017 var præsident for Tanzanias Fodboldforbund. I samme periode var han også medlem af to komiteer i FIFA, herunder komiteen for Fair Play og social ansvarlighed.

Det var nu ikke noget, den gode Jamal Malinzi selv efterlevede. I dommen fra FIFA står der, at han i sine fire år som fodboldpræsident udførte 28 tilfælde af svindel, underslæb og pengevask.

Tanzanias fodboldforbund fik hvert år 1,6 millioner kroner fra FIFA i udviklingsstøtte. Men det var langt fra alle penge, der kom fodbolden i det afrikanske land til gode. Jamal Malinzi scorede i løbet af de fire år selv 2,5 millioner kroner af tilskuddene fra FIFA.

Nu er dommen faldet. Jamal Malinzi er udelukket fra al fodbold, både nationalt og internationalt, i 10 år. Desuden skal han betale FIFA en bøde på 3,5 millioner kroner.

Udelukket for resten af livet

Da politiet i 2015 stormede det mondæne Hotel Baur au Lac i Zürich medbragte de en liste med navne på 40 FIFA-folk, som de gerne ville have lagt i håndjern.

Blandt dem var præsidenten for Perus Fodboldforbund, Manuel Burga.

Han havde også flere poster i FIFA’s komitéer, og han sad i eksekutivkomiteen for det sydamerikanske fodboldforbund, CONMEBOL.

Politiet fik fat i Burga og sendte ham til USA, hvor han blev stillet for retten sammen med en række andre højtstående FIFA-folk.

Løste kryds og tværs

I retten i New York gjorde Burga sig bemærket ved at løse kryds og tværsopgaver og læse tykke historiske romaner.

De fleste af FIFA-folkene er siden blevet idømt lange fængselsstraffe, men Burga undslap, fordi dommerne ikke kunne nå til enighed.

Men i denne uge er han blevet straffet af FIFA for de samme forseelser, som han blev retsforfulgt for i New York.

Og dommen fra FIFA er nådesløs.

Burga er udelukket fra al fodbold på livstid.

Manuel Burga med huen er udelukket fra al fodbold på livstid. Foto: AP

Desuden skal han betale en bøde på syv millioner kroner.

Han er dømt for at have modtaget millioner af kroner i bestikkelse i forbindelse med salget af medie- og marketingskontrakter til fodboldturneringer i Sydamerika fra 2004 til 2015.

Det var et system, som stort set alle præsidenterne fra de sydamerikanske fodboldforbund deltog i.

