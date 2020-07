FIFA-præsidentens stormagtsgalskab

– Præsident Trump er helt klart en sportsmand. Jeg har været så heldig i livet, at jeg har mødt nogen af de bedste fodboldtalenter. Og præsident Trump er lavet af det samme materiale. Han er et konkurrencemenneske. Han vil vinde. Han siger, det mange tænker, men måske vigtigst af alt, han gør det, han siger.

Det sagde FIFA-præsident Gianni Infantino direkte henvendt til Donald Trump under en frokost i rigmandsklubben World Economic Forum i Davos i januar. Årsagen var, at USA, sammen med Canada og Mexico, havde fået fodbold-VM i 2026.

Infantinos forgænger, Sepp Blatter, lagde ikke skjul på, at han betragtede FIFA som en stormagt på linje med Kina, USA og Rusland.

Den tanke har Infantino taget til nye højder.

Trump: Stor ven

Som FIFA-præsident møder han mange statsledere, og han trives i deres nærvær. Og det ser ud til at statsledere, som ellers er udsat for hård kritik for deres politiske virke, trives i hans selskab.

Det specielle ved Infantino er, at han plejer omgang med nogen af de mest brutale ledere i verden, og han giver dem gerne medvind, når de ønsker at få indflydelse i fodbolden.

Han har et specielt godt øje til USA’ Donald Trump, den kinesiske præsident Xi Jinping, Saudi-Arabiens de facto leder Mohammed bin Salman og Ruslands Vladimir Putin.

– Du er en stor ven af mig, og det er en ære, har Donald Trump fortalt Gianni Infantino.

Der hygges i Det Hvide Hus. Foto: Michael Reynolds/Ritzau Scanpix

De to har haft et godt forhold, siden Donald Trump blev valgt til præsident i 2017. Allerede i februar samme år blev der arrangeret et telefonmøde mellem de to.

Instrueret af rådgivere

Ifølge den schweiziske avis Tages Anzeiger, som er i besiddelse af en række e-mails om forberedelserne til samtalen, blev Infantino instrueret af rådgivere til at snakke varmt om VM i 2026.

– Jeg beundrer dit fokus, og energien du har vist de første uger som præsident, lød oplægget til Infantino.

Derefter blev det foreslået, at han skulle sige:

– Som FIFA-præsident ønsker jeg at benytte anledningen til at sige, at USA bør få det næste tilgængelige VM – som er i 2026.

Dette var altså et år før, FIFA’s 211 medlemslande skulle stemme om, hvorvidt Marokko eller koalitionen USA/Mexico/Canada som skulle have VM i 2026.

Ekstra Bladet har spurgt Infantino, om han på forhånd lovede USA slutrunden. I et skriftligt svar afviser en FIFA-talsmand kontant:

– Tildelingen af VM 2026 foregik på en åben og transparent måde. En efterfølgende evaluering af hele processen viser også, at alle regler blev fulgt.

USA fik sammen med Mexico og Canada VM 2026 ved en afstemning på FIFA-kongressen i Moskva i 2018.

En orden fra Putin

Et af de mest ikoniske fotos af FIFA-præsidenten er, hvor han storsmilende sidder mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og Saudi-Arabiens brutale kronprins Muhammed bin Salman.

Bag skudsikkert glas. Nøj, hvor vi hygger os. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/ritzau Scanpix

Scenen er åbningskampen mellem Saudi-Arabien og Rusland ved VM i 2018.

Tilfældigt var de brede smil ikke, for Gianni Infantino har været under stærk påvirkning af Putin og bin Salman over lang tid.

Den saudiske kronprins har forsøgt at bruge Infantino til at ændre konkurrencestrukturen i international fodbold ved at lokke med store pengesummer. Blandt andet som et led i kampen mod Saudi-Arabiens regionale fjende, Qatar.

Bin Salman er således en af arkitekterne bag ideen om et nyt Klub-VM med 24 hold. Saudierne ville også komme med penge til projektet. Mod at få indflydelse.

Bedste ven med Putin

Putin har brugt Infantino og fodbolden til at give omverdenen et bedre indtryk af Rusland.

Gianni Infantino og Putin er blevet de bedste venner, og Infantino lader sig gerne fragte rundt i Putins private jetfly. Det opfatter han på ingen måde som uetisk. Det er bare en vennetjeneste.

Det går også den anden vej. I optakten til VM i 2018 forsøgte Infantino at beskytte Putins betroede sportsminister, Vitaly Mutko.

Mutko blev udpeget som den store bagmand ved dopingskandalen ved OL i Sochi i 2014, men han beholdt alligevel længe jobbet som sportsminister.

På trods af dopingskandalerne ville Infantino have Mutko med i FIFA’s bestyrelse.

Men lederen af FIFA’s integritetskomité, Miguel Maduro, afviste Mutko. Med den klare begrundelse at FIFA’s regler siger, at regeringsmedlemmer ikke kan sidde i bestyrelsen.

Det brød Infantino sig ikke om. Og så blev Maduro fyret.

100 dage før VM præsenterede Putin og Infantino en video, hvor de jonglerede med en bold på Putins kontor i Kreml.

På samme hold. Putin og Infantino er de bedste venner. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

– Vi to er et hold, sagde Infantino til Putin.

Forelsket i Rusland

Under VM i Rusland så de kampe sammen på TV og her udbrød Infantino:

– Alle er nu forelsket i Rusland.

Når han har fået spørgsmål om Ruslands brud på menneskerettighederne, krigen i Ukraine, nedskydningen af et malaysisk fly, likvidering af tidligere russiske agenter udenfor Rusland, russisk indblanding i det amerikanske valg, afsløringerne af Ruslands brug af nordkoreanske slavearbejdere på VM-stadioner og statslig doping ved OL i Sochi i 2014, undviger han:

– Det er meget uret i verden. Vi koncentrerer os om fodbold. Det er grundlaget for at løse nogen af disse problemer.

– Ruslands VM er det bedste i historien, sagde Infantino på FIFA-kongressen i Paris i 2019, hvor han blev genvalgt som præsident for en ny fireårig periode.

Kort før kongressen modtog han, ved en højtidelig ceremoni i Kreml, Order of Friendship, en orden som gives til personer, som har styrket freden, venskabet, samarbejdet og forståelsen mellem Rusland og andre kulturer og nationer.

– Dette er ikke slutningen, men begyndelsen på et frugtbart samarbejde, sagde Infantino i sin takketale.

På knæ for Kina

Efter at Gianni Infantino havde konsolideret sin magt i 2016-17, ville han sætte sit eget aftryk på FIFA.

Det skulle ske ved at skaffe nye sponsorer og etablere nye turneringer for dermed at øge indtægterne hos nationale fodboldforbund og klubber udenfor Europa.

En sikker måde til at blive genvalgt som FIFA-præsident.

Som FIFA-præsident underskrev han sin første store sponsoraftale med den kinesiske koncern Dalian Wanda Group, og aftalen var flere milliarder kroner værd.

Selskabet ejes af Kinas rigeste mand, Wang Jianlin, som er en nær allieret af Kinas præsident Xi Jinping.

VM skal til Kina

I 2015 lagde Xi Jinping store planer for fodbolden i Kina, og målet er, at VM skal til Kina i 2030 eller 2034.

I juni 2017 mødte Infantino den kinesiske præsident i Folkets Store Hal i Beijing. På mødet fortalte den kinesiske præsident, at ikke alene ville Kina arrangere VM, målet var også vinde slutrunden på hjemmebane.

I oktober 2019 var FIFA’s bestyrelse, det såkaldte Counsil, forsamlet i Shanghai, og her tildelte de Kina den første udgave af det nye Klub-VM med 24 hold.

En turnering som skulle spilles næste sommer. Det har coronapandemien ændret på, så nu er det uvist, hvornår det nye Klub-VM får premiere.

Infantinos bejlen til de kinesiske ledere viser, at FIFA af økonomiske årsager har brug for Kina, og at Kina har brug for fodbolden i det, man kan kalde for sportshvidvaskning.

Dav med dig. Infantinos nye bedste ven er den fodboldinteresserede kinesiske præsident, Xi Jinping. Foto: Ritzau Scanpix

Polerer facaden

Kina er ikke nogen mønsternation. Men så kan man bruge sport til at polere facaden. Og Infantino ser ud til at være ligeglad med Kinas mørke sider.

Efter tildelingen af Klub-VM til kineserne, sagde han i Shanghai, at nok skal FIFA udvise social ansvarlighed, men han har ikke tænkt sig at gøre det ved angribe eller kritisere nogen.

Heller ikke selv om ytringsfrihed i Kina er ikke eksisterende, og at systemkritikere bliver fængslet i hobetal.

Det påvirker ham åbenbart ikke, at det kinesiske styre lægger voldsomt pres på de mange, som kæmper for demokrati i Hong Kong.

Han ser også gennem fingre med, at det brutale kinesiske styre har interneret mere end en million Uighur-muslimer i Xinjiang-provinsen.

For den kinesiske præsident er en ven. Ligesom alle de andre præsidenter.

