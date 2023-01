Fik overrakt pris i bare tæer: Nu forklarer hun

- Ikke hvad jeg havde planlagt, men bestemt en til bøgerne.

En aften, som Ida Karstoft næppe glemmer foreløbigt, udspillede sig lørdag for den 27-årige sprinter i Jyske Bank Boxen i Herning.

Da 'Intet er umuligt'-prisen skulle uddeles ved DRs årlige sportsawardshow, og Karstofts navn blev råbt, kom nemlig atleten nemlig løbende til scenen fra backstageområdet.

I sin smukke, blomstrede gallakjole - og bare tæer.

Og her var det til atletens fordel, at hun er kendt for at være hurtig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ida Karstoft tog lørdag imod en af de 12 priser, der blev uddelt ved Sport 2022. Foto: Claus Bonnerup

I et opslag på sin Instagram-profil fortæller Ida Karstoft nemlig, hvordan hun var blevet 'dobbeltbooket' af showet.

- Lad mig forklare. Ja, jeg har ingen sko på, indleder Karstoft med en grinende emoji sit opslag.

- Showet havde dobbeltbooket mig, og jeg var backstage i fuld atletikkonkurrencesæt ved at gøre mig klar til endnu en session under gallashowet, da mit navn blev offentliggjort som vinder af prisen "Intet er umuligt".

- Heldigvis er jeg hurtig, så jeg sprang ud af mit sportstøj og fik knap min kjole på, før jeg gik ud foran tusindvis af mennesker og en live, landsdækkende udsendelse. Rodet hår, snoet kjole, barfodet men med et stort smil, forklarer Karstoft om situationen.

Intet er umuligt-prisen, som Ida Karstoft blev hædret med, gives til en atlet eller et hold, der har trodset alle odds, gjort det umulige og kæmpet ekstraordinært hårdt og vedholdende for at nå et stort resultat.

Karstoft, der ret sent begyndte sin atletik-karriere, vandt i det forgangne år bronze ved EM i atletik på 200 meter.