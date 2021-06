Fire danske skytter er udtaget til OL i Tokyo

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har udtaget yderligere tre skytter til de olympiske lege i Tokyo, og de supplerer skeetskytten Jesper Hansen, der tidligere er blevet udtaget, så holdet tæller de endelige fire deltagere.

Hansen får selskab af Steffen Olsen, Rikke Mæng og Anna Skade Nielsen.

Især hos kvinderne var kampen om pladser hård. Den tidligere OL-deltager Stine Nielsen var til det sidste aktuel.

- Det har været et svært valg, men Anna og Rikke har vist et lidt højere niveau år 2019-2021, og derfor faldt valget på dem, siger Linda Andersson, der er sportschef i Dansk Skytte Union, i en pressemeddelelse.

- Det er et luksusproblem, at vi har flere atleter i spil, end vi har pladser, og jeg er glad for, at de har bakket hinanden op hele vejen, selv om de var i indbyrdes konkurrence om billetterne, fortsætter hun.

Mens Jesper Hansen var med til OL i både 2012 og 2016, er de tre øvrige skytter debutanter i OL-sammenhæng.

Linda Andersson spår Rikke Mæng Ibsen gode finalechancer, og både Anna Skade Nielsen og Steffen Olsen har også chancer, hvis de toppræsterer i Tokyo.

Udtagelsesprocessen til OL har presset skytterne, og det kan blive en fordel i Tokyo.

- Skydning er en mentalteknisk sport. Man skal kunne stå for presset til OL, og det øver vi meget i det daglige. De skal kunne fokusere på det, der sker her og nu, når de er i konkurrence, siger Andersson.

Steffen Olsen vandt for to uger siden både en guld- og en sølvmedalje ved EM i Kroatien. Det var i henholdsvis 300 meter riffel liggende og 300 meter riffel tre positioner, der ikke er på OL-programmet.