Fit Messi spiller sydamerikansk brag - Neymar er skadet

Lionel Messi starter inde, når Argentina natten til onsdag dansk tid brager sammen med rivalen Brasilien i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Det bekræfter den argentinske landstræner, Lionel Scaloni, ifølge Reuters.

Messi spillede ellers kun 14 minutter som indskifter, da holdet forleden slog Uruguay med 1-0.

- Han var fysisk fit den anden dag, men vi besluttede, at det bedste for ham var at spille få minutter, så han kunne få en følelse for det. Men det er sikkert, at han spiller i morgen, siger Scaloni.

Argentina kan med en sejr over Brasilien på hjemmebane sikre sig en billet til VM i Qatar om et år.

Den er allerede sikker for Brasilien, der ser bort fra Messis klubkammerat i Paris Saint-Germain, Neymar. Han døjer med et lårproblem.

- Neymar er usikker på sin situation, og eftersom der ikke er nok tid til at udføre uddybende undersøgelser, har det tekniske udvalg besluttet, at spilleren ikke rejser med resten af holdet, skriver det brasilianske forbund i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

I september blev det omvendte opgør i Brasilien suspenderet efter få minutters spil på grund af uenighed, om hvorvidt fire argentinske spillere har levet op til de daværende coronakarantænereglerne for indrejse fra England.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, undersøger stadig sagen, og endnu er det uklart, hvad efterspillet bliver.