Flere anholdt efter stor aktion: Qatar mistænkt for korruption

Fredag blev der foretaget flere anholdelser i Bruxelles, hvor VM-værterne er mistænkt for at have købt sig til politisk indflydelse i EU-Parlamentet

VM-værterne fra Qatar er mistænkt for korruption i en omfattende affære, som fredag eksploderede i EU-hovedstaden Bruxelles. Qatar er blandt andet mistænkt for at have købt sig til politisk indflydelse for at kunne afværge kritikken af den omdiskuterede slutrunde.

Fire anholdelser og 16 ransagninger blev gennemført som led i en omfattende anti-korruptionsundersøgelse udført af den føderale anklagemyndighed.

Et tidligere italiensk socialistisk medlem af Europa-Parlamentet og en leder i den internationale fagforening, ITUC, blev arresteret, mistænkt for at have modtaget penge fra Qatar.

Det skriver de to belgiske medier, Le Soir og Knack.

Anti-korruptionsefterforskere mistænker Qatar for at forsøge at påvirke de økonomiske og politiske beslutninger i EU-Parlamentet. De belgiske myndigheder åbnede efterforskningen i midten af ​​juli og går efter en påstået kriminel organisation, som har infiltreret Europa-Parlamentet og som er mistænkt for at påvirke unionspolitikken

Den potentielt eksplosive sag, der bryder ud midt under fodbold-VM, resulterede fredag i de første ransagninger og anholdelser i Bruxelles. Sagen handler om korruption og hvidvaskning af penge.

Anti-korruptionsefterforskere "mistænker et Golf-land for at forsøge at påvirke Europa-Parlamentets økonomiske og politiske beslutninger", skriver den føderale anklagemyndighed til de to medier.

Hvordan? Ved at "betale betydelige pengebeløb eller tilbyde betydelige gaver til tredjeparter, der har en væsentlig politisk og/eller strategisk position i Europa-Parlamentet. Anklagemyndigheden nævner ikke Qatar. Men flere velinformerede kilder fortæller til Le Soir og Knack, at det er værtsnationen for VM.

Ifølge mediernes oplysninger blev den tidligere MEP, italieneren Pier-Antonio Panzeri, den nyvalgte generalsekretær for International Trade Union Confederation, ITUC, Luca Visentini, samt en NGO-direktør og en parlament-assistent anholdt fredag morgen.

Efterforskerne beslaglagde ved aktionen mere end en halv million euro i kontanter i den tidligere MEP’s bolig i Bruxelles.

Den anden hovedperson, Luca Visentini, blev valgt til generalsekretær for ITUC i november. ITUC var i mange år en kraftfuld kritiker af Qatar, men for et par år siden vendte organisationen nærmest på en tallerken og begyndte at rose VM-værterne for at indføre reformer for migrantarbejderne.

Ifølge de belgiske medier har sagen for Qatars vedkommende været et spørgsmål om at forsvare det meget omdiskuterede fodbold-VM og de såkaldte reformer på områder som menneskerettigheder og migrantarbejdernes arbejdsvilkår.

Aktionen i Bruxelles fandt pudsigt nok sted på den internationale anti-korruptionsdag - og dagen efter, at Qatars Emir havde uddelt sine egne anti-korruptionspriser ved et storstilet arrangement på Hotel Sheraton i Doha. Her deltog også FIFA’s præsident Gianni Infantino.

