Flere klubber er interesseret i Mikkel Damsgaard

Det har været et frustrerende år for Sampdorias Mikkel Damsgaard, der har døjet med en knæskade det meste af sæsonen.

Han er endelig tilbage på grønsværen, og fik også spilletid ved landsholdets seneste samling. Den tidligere FC Nordsjælland-spiller er således ved at finde tilbage til topformen igen efter mange måneders skadesfravær.

Mens han finder tilbage til topniveauet, så begynder interessen også at finde vej til Mikkel Damsgaard igen. Tidligere har Tottenham været meldt ude efter Sampdoria-spilleren og den genetablerede interesse stammer da også fra England.

Ifølge calcionews24.com så skriver Il Corriere dello Sport, at flere Premier League-klubber er begyndt at lægge følere ud på den danske landsholdsspiller.

Sampdoria ser en stor økonomisk stjerne i Mikkel Damsgaard, så det er ikke utænkeligt, at de vil lade ham gå på et tidspunkt.

Mediet skriver dog, at det formentlig ikke bliver i denne omgang, da hans markedsværdi er faldet markant efter hans lange skadesperiode, så der skal et meget stort tilbud til, hvis han sendes afsted denne sommer.

Et bud over 111 millioner kroner kan lokke Sampdoria-ledelsen, men det er omvendt tvivlsomt, om nogen klubber vil smide så mange penge efter en spiller, der endnu ikke er tilbage i topform.

Sidste sommer lød prisen på knap 400 millioner kroner, da Tottenham blev meldt ude efter ham.

Mikkel Damsgaard har blot spillet 12 kampe i denne sæson. Han fik spilletid for Sampdoria mod slutningen af sæsonen, mens han optrådte i tre ud af fire Nations League-kampe for Danmark.

Kontrakten med den italienske fodboldklub løber frem til sommeren 2024.

