Flere ligaer får grønt lys til genstart

Der er godt nyt til en lang række af landets professionelle sportsudøvere, som har været forhindret i at passe deres arbejde under nedlukningen af Danmark.

Regeringen meddelte lørdag, hvilke sportsgrene og ligaer som atter må trække i arbejdstøjet som en del af fase 2 af genåbningen af Danmark. Dog fortsat uden tilskuere.

I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet bliver det præciseret således:

- Det gælder for de to øverste rækker inden for fodbold mænd, den øverste række inden for fodbold kvinder, den øverste række inden for håndbold mænd, den øverste række inden for håndbold kvinder, den øverste række inden for ishockey mænd og den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb.

Dansk Idrætsforbund (DIF) priser sig naturligvis lykkelig for genåbningen af en række professionelle ligaer.

- Det er virkelig en lettelse og en stor glæde, at en række af vores sportsgrene igen kan sætte deres ligakampe i gang, og at vores professionelle atleter igen må træne for fuld styrke. Det får kæmpe stor betydning – både sportsligt og økonomisk, siger Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i Danmarks Idrætsforbund, i en pressemeddelelse.

Følgende er omfattet af de nye retningslinjer for professionel idræt: De to øverste rækker i fodbold, mænd

Den øverste række i fodbold, kvinder

Den øverste række i håndbold, mænd

Den øverste række i håndbold, kvinder

Den øverste række i ishockey, mænd

Den øverste række i badminton

Trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens

Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt

Atleter på et højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe Kilde DIF

Helt konkret betyder regerings udmelding lørdag, at der fra myndighedernes side dispenseres for forsamlingsforbuddet og forbuddet mod åbning af indendørs sportsfaciliteter, når det gælder en række ligaer og professionelle atleter.

Der er dog fortsat stor usikkerhed omkring afviklingen af de forskellige ligaer.

I håndboldens verden har DHF tidligere meldt ud, at sæsonen er aflyst, og at man har kåret mestre og nedrykkere, men ifølge tv2.dk skal et skæbnemøde 25. maj nu afgøre, hvorvidt beslutningen om at stoppe ligaerne skal stå ved magt.

