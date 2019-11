Flopper i verdensmestertrøje: - Pinligt

Når man vinder et verdensmesterskab i landevejscykling, kan man ikke bare hvile på laurbærrene.

Det har danske Mads Pedsersen måttet sande, efter han har været tvunget til at agere præmiehingst for sit hold Trek-Segafredo, der gerne ville vise deres verdensmester frem ved flere løb i efteråret.

Mads Pedersen har heller ikke just selv været tilfreds med sin indsats.

- Jeg var syg, og jeg skulle køre for holdet. De havde præsenteret, at jeg kom. Der var ikke noget at gøre der. Så må man hakke hælene sammen og tage afsted, siger Mads Pedersen til TV2 Sport.

Udgået fra alt

Trek-Segafredo havde booket Pedersen til at deltage i både Tour de l'Eurométropole, Tre Valli Varesine og Milano-Torino i kølvandet på VM-triumfen. Men en sløj dansk verdensmester kørte skidt og kunne ikke færdiggøre nogle af løbene.

Holdkammerat Niklas Eg forklarer da også over for TV2, at Pedersens hoste var en fast følgesvend under de forkølede efterårsindsatser.

Verdensmesteren ser heller ikke selv tilbage på løbene med stor begejstring.

- På en måde er det lidt pinligt, at jeg skulle stille op uden at være 100 procent klar. Jeg er verdensmester, og der er mange øjne på en, og så udgår jeg. Der er da også kommet nogle kommentarer på de sociale medier, fortæller han.

Mads Pedersen modtog stor hyldest for sin sejr i verdensmesterskabet i Yorkshire i september.

Ifølge ham selv pådrog han sig dog også noget sygdom i det kolde og regnvåde engelske landskab, som han har måttet døje med siden. Det var årsagen til hans tvivlsomme præstationer efterfølgende, forklarer han.

Før VM-titlen i år hørte et danmarksmesterskab og samlede førstepladser i PostNord Danmark Rundt 2017 og Tour of Norway 2016 til hans største bedrifter.

Se også: Kæmpe FCK-boost før topbrag: Stjernen er klar

Se også: Nye problemer for Eriksen: Bænket igen

- Hvis ikke du bliver opereret, dør du