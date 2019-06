Fodbold-boss slagter sin forgænger

PARIS (Ekstra Bladet): Der stod han så, fodboldens førstemand. På podiet i Paris. Uden modkandidater blev Gianni Infantino genvalgt for en nye fireårig periode som præsident for FIFA.

Men festen kom aldrig rigtigt op at flyve. Applausen fra salen var gennem hele kongressen behersket, og stående bifald blev det aldrig til.

Infantino forsøgte selv at sælge forsamlingen historien om, at han på tre år og fire måneder har renset FIFA for råd, svamp og korruption, således at organisationen i dag fremstår renere end Cæsars hustru.

Han lagde ud med et hårdt angreb på sin forgænger Sepp Blatter.

- Da jeg tog over, var FIFA syg og nærmest kriminel. Vi måtte genskabe FIFA. Vi har vendt det hele rundt. I dag er der ingen, der taler om at genopbygge FIFA fra bunden. Der er ingen, der taler om krise eller korruption. Nu taler vi om fodbold, for vores mission er fodbold, sagde Infantino.

DBU's formand Jesper Møller lyttede omhyggeligt til Infantinos tale. Foto: Lars Poulsen

Det er nu en sandhed med modifikationer. Korruptionen er der stadig.

Således blev præsidenten for Sydsudans fodboldforbund, Ghabour Goc Alei, 24 maj udelukket fra al fodbold i 10 år for at have misbrugt midler fra FIFA. Præcis som det så ofte skete i Blatters dage.

Desuden er en række medlemmer af FIFA’s styrende råd, det såkaldte Counsil, blevet smidt på porten i Infantinos regeringstid. Alle på grund af korruption eller misbrug af forbundets midler.

FIFA’s tidligere vicepræsident David Chung fra Papua New Guinea blev udelukket fra al fodbold i seks et halvt år. Kwesi Nyantakyi fra Ghana blev udelukket for livstid.

Sheikh Ahmad Al-Sabah fra Kuwait trak sig, da hans navn dukkede op i den store FIFA-skandale, som blandt andet FBI efterforsker. Al-Sabah er mistænkt for at have bestukket en række kolleger.

Endelig trak Reinhard Grindel fra Tyskland sig fra både UEFA og FIFA, da det blev afsløret, at han havde modtaget et ur til 50.000 kroner fra en kollega i det ukrainske fodboldforbund.

Vicepræsident i FIFA Greg Clarke fra England forsøgte ihærdigt at følge med. Foto: Lars Poulsen

Infantino er i øvrigt selv blevet efterforsket at FIFA’s egne undersøgere. Det var hans brug af private jetfly, blandt andet til et besøg hos paven i Rom, som blev sat under lup. Infantino blev renset for korruptionsanklagerne, men til gengæld udrensede han selv efterfølgende FIFA’s efterforskere.

På kongressen i Paris sagde Infantino, at han selv har lavet fejl. Dog uden at uddybe det. I stedet ville han hellere fremhæve, hvor god en forretning FIFA er blevet i hans regeringstid, og hvor mange penge der bliver delt ud til forbundets 211 medlemslande.

Da han fortalte, at FIFA har 18 milliarder kroner i reservetanken, blev der for første gang klappet i salen. Da han fulgte op med at love, at der i hans nye regeringsperiode vil blive fordelt 11,5 milliarder kroner til medlemslandene, fik folk igen varme i hænderne.

Det er en form for trøst, når Infantino nu ikke har kunnet gennemføre ønsket om at udvide VM i Qatar i 2022 fra 32 til 48 hold, og når hans planer for en ny nationsturnering også er lagt på is.

Tilbage af hans mange fodboldplaner er et nyt Klub-VM med 24 hold fra 2021, heraf otte eller 12 hold fra Europa, og en udvidet investering i kvindefodbolden, som ser ud til at eksplodere i de kommende år.

Således er der allerede solgt 900.000 billetter til kvindernes VM, der begynder fredag i Paris. I alt er 1,1 millioner billetter i udbud, så det ligner, at der bliver totalt udsolgt.

