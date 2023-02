Fodbold-fans i aktion: Kræver regering går af

Fans af den tyrkiske fodboldklub Besiktas smed søndag legetøj på banen og protesterede mod den tyrkiske regering under holdets 0-0-kamp mod Antalyaspor.

Legetøjsaktionen skulle vise støtte til de børn, som blev ofre for et jordskælv i det sydlige Tyrkiet i begyndelsen af februar.

Samtidig kunne der på stadion høres råb om, at den tyrkiske regering bør gå af.

- Regering, gå af, sang fodboldfansene i kor.

Den tyrkiske regering og især præsident Recep Tayyip Erdogan har fået kritik for at reagere for langsomt og ineffektivt på jordskælvet, hvor flere end 50.000 personer mistede livet.

Kritikere har også påpeget, at midler, der skulle være gået til katastrofehåndtering, i stedet er blevet skudt i infrastrukturprojekter som motorveje.

Fans af bysbørnene fra Fenerbahce gav i sidste uge ligeledes udtryk for deres utilfredshed med landets regering.

- 20 år med løgn og fusk, gå af, sang holdets fans under 4-0-sejren over Konyaspor.

Der er under tre måneder til det tyrkiske præsident- og parlamentsvalg, som afholdes 14. maj.

Besiktas-fans har ry for at være tættere på den tyrkiske opposition end Recep Tayyip Erdogan og hans samlingsregering. Tilråb som dem i Besiktas- og Fenerbahce-kampene er dog blevet et sjældnere syn, efter at præsidenten slog hårdt ned på kritikere efter et fejlslagent statskup i 2016.

Devlet Bahceli, som står i spidsen for nationalistpartiet MHP, som sidder i regering, har opfordret til, at myndigheder tvinger klubber til at spille for tomme tribuner, hvis tilråbene fortsætter.