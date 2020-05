1. div-klub opruster: Henter tidligere OL-anfører

En gammel kending vender tilbage til HB Køge, der spiller i 1. division.

Stopperen Eddi Gomes, der i 2013 og 2014 spillede 32 kampe i HB Køge-trøjen, inden han blev solgt til Esbjerg, har fået en aftale for resten af sæsonen.

Eddie Gomes var anfører for det danske OL-hold i Rio i 2016, hvor det blev til fire kampe i rødt og hvidt.

HB Køge-direktør Per Rud er meget tilfreds med forstærkningen.

- Eddi er en god fyr og en af vores tidligere spillere. Han har trænet med hos os det meste af året og gør det også nu efter coronapausen.

- Vi har i første omgang lavet en kort aftale for resten af sæsonen - og det har vi, for ellers måtte Eddi ikke træne med på grund af testreglerne, siger Per Rud til klubbens hjemmeside.

Han udelukker ikke, at det kan blive til et længere ophold for Eddi Gomes, som også har været forbi kinesisk fodbold.

- Og så må begge parter se, om Eddi som forventet kommer i gear igen efter et par år, hvor han ikke har spillet meget, fordi han har døjet med skader.

- Vi vil give ham tid til ordentlig genoptræning, men vi går ind i et par travle måneder og kan få brug for en bred trup, lyder det fra Per Rud.

31-årige Eddi Gomes har siden sin sit første ophold i HB Køge spillet i Esbjerg i Superligaen, Henan Jiaye i Kina og FH Hafnarfjördur på Island.