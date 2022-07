19-årig matchvinder i europæisk Viborg-triumf

19-årige Sofus Berger sørgede torsdag for en vigtig og velfortjent Viborg FF-sejr i Litauen.

Med sit mål i 78. minut sikrede teenageren efter stor dansk dominans en 1-0-sejr over FK Suduva i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde.

Der er returkamp i Viborg næste torsdag.

Hvis Viborg vinder den samlede dyst mod FK Suduva, ryger holdet videre til tredje kvalifikationsrunde i Conference League, som er den tredjebedste europæiske turnering.

Her venter i så fald B36 Torshavn fra Færøerne eller Tre Fiori fra San Marino. Færingerne vandt torsdag 1-0 på hjemmebane i første opgør.

En ny viborgensisk sejr her sender holdet i playoffrunden, der er den sidste inden gruppespillet. Taber Viborg samlet mod Suduva, er holdet færdig i Europa for denne sæson.

Viborg satte sig forholdsvist tungt på opgøret i Litauen fra første fløjt.

Annonce:

Cheftræner Jacob Friis havde ændret på fire pladser i forhold til 2-1-sejren over AaB i sæsonens ligapremiere søndag, men spillet flød alligevel ganske fint.

I første halvleg kneb det dog med at omsætte overtaget til store og åbne chancer på et lavtstående hjemmehold, hvorfor det kun blev til en håndfuld lige ved og næsten-situationer.

FK Suduva, der blev nummer to i den bedste række i Litauen i 2021-sæsonen og aktuel ligger nummer fem, havde omvendt nærmest ingenting at byde ind med offensivt.

Tendensen fortsatte i anden halvleg, og efterhånden kom Viborg også tæt på en scoring. Den indskiftede angriber Marokhy Ndione bød ind efter en times spil, men fik sit nærgående forsøg blokeret.

Også den offensivt stærke venstreback Christian Sørensen og offensivspilleren Tobias Bech forsøgte sig, inden der efter 78 minutter endeligt kom hul på bylden.

Annonce:

Suduva blev fanget i ubalance efter et boldtab, og efter et par hurtige og direkte pasninger afsluttede netop indskiftede Sofus Berger køligt til stor glæde for de højlydte medrejsende fans på tribunen.

Hjemmeholdet ramte frem mod slutfløjtet sin klart bedste og mest aggressive periode i kampen, og den advarede trods alt Viborg om, at intet endnu er afgjort.