20 mio. tabt på et år - FCM-ejer redder strandet dansk fodboldhjerne

Brentfords danske manager, Thomas Frank, giver fuld trut i danskertrompeten op til sæsonpremieren i Championship om en måned.

Tidligere på sommeren landede Christian Nørgaard på Griffin Park, og nu følger U21-landsholdets anfører Mathias Jensen, der efter en flopsæson i spanske Celta Vigo tager turen nordpå.

BT kunne tidligere på mandagen løfte sløret for det forestående klubskifte, og klider med indsigt i handlen bekræfter over for Ekstra Bladet, at Brentford bliver ny arbejdsgiver for Mathias Jensen.

Dermed bliver fodboldhjernen, Mathias Jensen, hjulpet ud af sit spanske mareridt af manden bag FC Midtjylland, Matthew Benham.

Mathias Jensen landede mandag i London og brugte aftenen til at forhandle betingelserne på plads i den langstrakte aftale, der betyder et definitivt farvel til tapas og paella. Skiftet til England bliver permanent.

Mathias Jensen genforenes med Emiliano Marcondes (tv) i Brentford. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet forstår, at Brentford har afgivet et købstilbud på fire mio. euro, som Celta Vigo har accepteret.

Det betyder også, at spanierne har slugt et voldsomt tab på omkring 20 mio. kr. Ekstra Bladet opgjorde salgsprisen til 50 mio. kr. sidste sommer, da Celta hentede Mathias Jensen i FC Nordsjælland.

Det skifte har vist sig at være tæt på et mareridt. Mathias Jensen blev solgt til Spanien med en lårskade, og han fik flere følgeskader undervejs. Det blev blot til seks kampe i Primera Division, og da Mathias Jensen trådte op ved EM for U21-slutrunden, var han langt fra normalt niveau.

Mathias Jensen kan i Brentford genoptage sit succesfulde FCN-samarbejde med Emiliano Marcondes, der skiftede til Brentford for halvandet år siden.

