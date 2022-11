20 ud af de 32 VM-nationer tier om Qatar-problemer

Danmark er blandt 12 deltagende VM-nationer, der har valgt at kritisere Qatar offentligt for blandt andet behandlingen af landets migrantarbejdere. 20 lande klapper i om problemerne i VM-værtslandet.

Det viser en opgørelse, som Jyllands-Posten har lavet i samarbejde med britiske The Guardian.

Gennemgangen viser, at fodboldforbund og landsholdsspillere i 20 af de 32 deltagende lande tier om problematikkerne ved afholdelsen af VM i Qatar.

Følgende 12 lande er kritiske over for afholdelsen af VM i Qatar: Holland, England, USA, Wales, Frankrig, Danmark, Australien, Spanien, Tyskland, Belgien, Canada og Schweiz.

I opgørelsen fra The Guardian og Jyllands-Posten fremgår det, at den hollandske landstræner Louis van Gaal kalder det 'latterligt', at VM er i Qatar.

Desuden mødte de hollandske spillere en gruppe migrantarbejdere som en markering ved ankomsten til Qatar.

Englands midtbanespiller Jordan Henderson har brugt ord som 'chokerende' og 'forfærdelig' om Qatars brud på menneskerettighederne. Det Engelske Fodboldforbund (FA) arbejder desuden for at kompensere migrantarbejderne.

I Danmark arbejder Dansk Boldspil-Union (DBU) for bedre forhold i Qatar, og flere spillere har været ude med offentlig Qatar-kritik.

Det danske hold har tidligere spillet i protesttrøjer, har en symbolsk tredjetrøje og vil spille med et regnbuefarvet anførerbind.

Følgende 20 lande er ikke kritiske for afholdelsen af VM i Qatar: Ecuador, Senegal, Iran, Argentina, Saudi-Arabien, Mexico, Polen, Tunesien, Costa Rica, Japan, Marokko, Kroatien, Brasilien, Serbien, Cameroun, Portugal, Ghana, Sydkorea, Uruguay og Qatar.