250 mio. på vej - fire stjerner på vej væk fra FCM

FC Midtjylland tager hul på fremtiden og stjernekvartet ser ud til at have spillet for ulvene sidste gang

Bo Henriksen starter sit regime i FC Midtjylland med at give et billede af, hvordan fremtiden bliver.

Fire af de bærende kræfter fra sidste sæson er helt udeladt af FCM-truppen til kampen mod OB - Frank Onyeka, Jens-Lys Cajuste, Awer Mabil og Sory Kaba.

Mest opsigtsvækkende er fraværet af Sory Kaba.

Den store angriber udløste en del gnidninger på de indre linjer sidste sæson med sin personlighed, men det er ikke kultursammenstød, der er under opsejling.

Nu er Junior Brumado blevet kampklar, og FC Midtjylland holder Sory Kaba ude, fordi han skal sælges inden for de kommende periode.

Der er bud inde på samtlige fire spillere, som ikke spiller med i aften.

Samlet set forventer FC Midtjylland at tjene omkring 250 mio. kr på de fire spillere - 33-34 mio. euro.

Længst fremme er handlen med Frank Onyeka, der lige nu hænger på, at Brentford får arbejdstilladelsen på plads. Prisen ligger lige omkring 75 mio. kr.

Ud over det påkalder Jens-Lys Cajuste sig stor interesse. Rennes har været på banen, men franskmændenes bud på 75 mio. kr. er afvist.

Cajuste - foran stor transfer. Foto: Jens Dresling

Lige nu peger pilen mod mere pengestærke klubber i Premier League, som forventes at presse prisen op mod 115 mio. kr.

Sory Kaba vil gerne retur til Spanien for at forløse karrieren. FC Midtjylland overvejer forskellige muligheder, og han har spillet sidste kamp i ulvedragten, hvis tingene forløber som forventet.

Awer Mabil har ikke set sin familie i to år, og han har fået ekstra lang ferie for at råde bod på det. Når han kommer retur er det for at færdiggøre en transfer efter veludført gerning for ulvene.

