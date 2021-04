417 dage i helvede

Sidst Vejle havde mulighed for at lukke mere end 500 tilskuere ind til en fodboldkamp spillede klubben i 1. division. Onsdag bliver første gang i næsten 14 måneder, at Vejles hjemmebane kommer til at summe af forventning

- Det var hamrende koldt.

Tankerne vandrer næsten 14 måneder tilbage for Vejles direktør Henrik Tønder.

Han er i gang med at gøre Vejle Stadion klar til tilskuere forud for lokalopgøret mod AC Horsens torsdag.

Aftalen om genåbningen af samfundet betyder, at fodbolden atter kan tage den såkaldte Superligaordning i brug, så tilskuerne vender tilbage i andet end symbolsk omfang.

Sidst Vejle havde tilskuere af betydning på stadion, var 1. marts 2020 - for 417 dage siden. Modstanderen var HB Køge i første runde efter tre måneders vinterpause, og de færreste anede, at covid-19 var på vej til at lamme Europa.

- Det var hamrende koldt, så der var ikke så mange på stadion. Vel kun omkring 3000, siger Henrik Tønder.

Oprykkerne har været ekstraordinært hårdt ramt af corona-restriktionerne.

Vejle måtte fejre oprykning på et stort set tomt stadion i sommer. Foto: Anders Brohus

Mens Superligaen mod afslutningen af sidste sæson fik lov til at afprøve modellen med 500 tilskuere opdelt i sektioner, så blev 1. division ikke omfattet.

Det betød, at Vejles slutspurt mod oprykning var underlagt begrænsninger, der maksimalt tillod 500 på stadion.

Så da Ylber Ramadani midt i juli sikrede Superliga-billetten, var fansene, der ville fejre det, henvist til området uden for stadion.

Efter oprykningen blev tilskuerne fjernet igen.

Tilskuerne blev fjernet to dage før Vejle skulle spille. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Vi havde alt godkendt og klart til tilskuere efter oprykningen, og så blev der lukket ned to dage før, sukker Henrik Tønder.

- Det føles som evigheder siden, vi sidst har haft tilskuere til kamp.

- Det har været en lang kamp for at opretholde en relation til både fans og sponsorer. Det største kontaktpunkt har bare været lukket ned, siger han.

Det har været barske 14 måneder uden tilskuere. Foto: Claus Fisker/Riztau Scanpix

- Selv om vi har sommerfugle i maven over det slutspil, som vi lige nu er en del af for at sikre en ny sæson i Superligaen, så er sommerfuglene ekstra store nu.

- Det her bliver en dag, som jeg vil huske i meget lang tid, siger Henrik Tønder.

- Det står mejslet i granit nu, at uanset hvad vi har gjort for at holde relationerne i live, så er det kun det næstbedste. Det kan slet ikke erstatte det at have fans på stadion, konstaterer han og bemærker, at nedlukningen kan komme til at ramme visse spillere.

Et fåtal af tilskuere kunne fejre oprykningen på stadion. Foto: Anders Brohus

- Mennesker evner at tilpasse os, men der vil være spillere i morgen, som vil blive positivt påvirket af at spille for tilskuere og nogle, der vil blive chokeret. Der er jo spillere, som er så unge, at de ikke har spillet for mange tilskuere før, siger Henrik Tønder.

Vejle har grønt lys til at lukke 4100 tilskuere ind mod AC Horsens, og der er stadig enkelte billetter tilbage.

