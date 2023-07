AaB åbner 1. division med hårdt tilkæmpet sejr på Østerbro

AaB skulle lige finde fødderne i landets næstbedste række, men endte med at snuppe en sejr, da klubben lørdag åbnede sæsonen på udebane mod B93.

Inden for et par minutter i anden halvleg scorede Lars Kramer og Lucas Andersen et mål hver, inden Nicklas Helenius lukkede og slukkede i overtiden. Kampen endte 3-0.

Oprykkerne fra B93 gik aggressivt til værks i første halvleg, og nedrykkerne fra AaB bøvlede med at finde melodien.

AaB skulle spille kreativt for at dirke det defensivt indstillede hjemmehold op.

Det havde nordjyderne svært ved i den første del af kampen, og det medførte en masse frustration. Den offensive kreatør Allan Sousa brokkede sig nærmest konstant og fik til sidst et gult kort.

Værterne formåede i perioder at få greb om bolden, og i duellerne gik de så hårdt til vaflerne, at AaB måtte skifte Younes Bakiz ud allerede inden pausefløjt.

Kønt var det ikke, men AaB blev holdt fra chancer.

Nordjyderne intensiverede presset i anden halvleg, og efter knap en time kom forløsningen - to gange inden for to minutter.

Først steg Lars Kramer op til et hjørnespark og pandede kuglen i nettet, og da bolden blev givet op igen, fik Lucas Andersen bolden i udkanten af feltet og kanonerede den i mål.

Dybt inde i kampens tillægstid blev kampen lukket og slukket, da AaB kombinerede sig gennem den københavnske defensiv.

Bolden havnede til sidst hos Nicklas Helenius, som knaldede den op i hjørnet.