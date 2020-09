AaB-boss ser lyst på kapitaludvidelse og målet om top fire

AaB har igangsat en kapitaludvidelse.

Fra 28. september til 9. oktober vil det være muligt at købe nye aktier i fodboldklubben med fortegningsret for AaB's eksisterende aktionærer.

AaB oplyser, at den som minimum vil få 20 millioner kroner i klubkassen, da det beløb på nuværende tidspunkt er sikret via forhåndstilsagn fra klubbens investorgruppe.

Maksimalt kan klubben få lidt over 50 millioner kroner ind, hvis alle udbudte aktier bliver købt.

Selv om det ikke bliver tilfældet, rykker det dog ikke ved klubbens målsætning, oplyser AaB's bestyrelsesformand, Torben Fristrup.

- Beløbet, der kommer ind, ændrer ikke på strategien eller målsætningen.

- Vi har et udmærket økonomisk fundament i øjeblikket. Det styrker vi bare ved denne emission. Strategien ligger fast, uanset hvor mange penge der kommer i kassen, siger han.

Fra 2022 er AaB's målsætning at etablere sig som permanent top fire-hold i Superligaen. Indtil 2022 er målet at ende i top seks.

AaB forventer derudover at slutte 2020 med overskud på bundlinjen, men det er ikke på grund af den kommende kapitaludvidelse, oplyser Torben Fristrup.

- Årets forventede overskud er uagtet aktieemissionen. Den får ingen indflydelse på årets resultat, siger han.

I stedet skyldes det forventede regnskab en blanding af gode transfersalg og opbakning fra sponsorer og fans, fortæller formanden.

- Derudover har vi sparet lidt på omkostningerne i år, tilføjer Torben Fristrup.

Foruden en aktieemission leder AaB også efter en investor.

I starten af september oplyste klubben, at den havde fået en henvendelse fra en mulig investor, men klubben valgte ikke at gå videre med henvendelsen.

Torben Fristrup oplyser, at der ikke er nogen ny investor i kikkerten for tiden, men at det heller ikke haster.

- Det ligger hen, indtil der dukker én op, så må vi se på, om kemien passer til den tid. En investor er ikke noget, der er afgørende for os, understreger han.

AaB vandt mandag over AC Horsens og har fire point efter to kampe.