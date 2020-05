AaB forlænger med kvartet inden testkamp

Fire spillere stod til at have kontraktudløb med AaB med udgangen af juni.

Men kvartetten har torsdag fået forlænget deres kontrakter frem til 31. juli.

Det gælder for AaB-spillerne Jores Okore, Patrick Kristensen, Søren Tengstedt og Aramis Kouzine.

Det betyder, at spillerne nu kan være en del af AaB i resten af denne superligasæson, der har været sat på pause på grund af coronakrisen.

Kampene i Superligaen genoptages i næste uge, efter at sæsonen har været på pause i næsten tre måneder.

Spillerforeningen og Divisionsforeningen blev for en uge siden enige om en aftale, som gør det muligt, at spillere og klubber kan bevare de nuværende trupper.

AaB-sportschef Inge André Olsen er lettet over løsningen, da sæsonen på grund af coronaforsinkelsen kommer til at gå ind i juli.

- Vi havde et håb og en formodning om, at der var en aftale på vej mellem parterne, og herefter har det heldigvis været en formalitet at få de fire forlængelser på plads, så vi kan gøre sæsonen færdig med den eksisterende trup.

- Hvad planerne efterfølgende er med de fire spillere, er vi i dialog med dem om, siger Inge André Olsen til klubbens hjemmeside.

AaB skal møde Esbjerg på udebane i Superligaen 31. maj.

Inden da skal AaB spille testkamp hjemme mod FCM fredag klokken 13.

AaB må klare sig uden Lucas Andersen, Rasmus Thelander og Aramis Kouzine, der alle sidder over, oplyser den nordjyske klub.

AaB har også arrangeret en testkamp ude mod OB på tirsdag.