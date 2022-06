AaB-profil skifter til ungarsk topklub

At han ville forlade AaB denne sommer, har stået klart længe. Og nu er der også kommet navn på Rasmus Thelanders fremtidige arbejdsgiver.

Den store stopper har underskrevet en tre år lang kontrakt med den ungarske mesterklub Ferencvaros. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Overfor Nordjyske forklarer Thelander, at skiftet blandt andet handler om muligheden for at spille i de europæiske turneringer hvert år. Ferencvaros er fast inventar i toppen af den ungarske liga.

- Der er naturligvis mange overvejelser i spil, når jeg skal lave sådan et skifte, men efter at have besøgt klubben, er jeg ikke i tvivl om, at det er helt perfekt.

- Det er en storklub, jeg kommer til. Jeg har fået en fin kontrakt, og min familie kan flytte med til en dejlig by, så hele pakken er perfekt for os, siger Rasmus Thelander til nordjyske.dk.

Den 30-årige forsvarer havde kontraktudløb i AaB. Tidligere i karrieren, mellem sine to kontraktperioder i den nordjyske klub, har han været på en rundtur i europæisk fodbold.

I løbet af fire år var han forbi Panathinaikos i Grækenland, Zürich i Schweiz og Vitesse i Holland. Nu står han altså overfor endnu et udlandsophold.

Ferencvaros har vundet det ungarske mesterskab de seneste fire sæsoner på stribe. I alt er det blevet til 33 nationale titler for klubben, der holder til i Budapest.