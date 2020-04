AaB sender spillere hjem på ubestemt tid

Superliga-spillerne i AaB skal ikke længere træne under ledelse af ansatte i klubben.

Den nordjyske klub har valgt at sende spillerne hjem på ubestemt tid, mens Superligaen ligger stille i kampen mod coronavirus.

Det sker, på trods af at Divisionsforeningen i sidste uge udsendte nye retningslinjer, hvor man åbnede for, at spillerne kan træne sammen i mindre grupper på op til otte spillere.

- Vi respekterer Divisionsforeningens udmelding i sidste uge, men vi har fra vores side vurderet, at det hverken giver mening nok rent sportsligt eller ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv at lade vores spillere træne i de ganske vist tilladte grupper af otte spillere, hvorfor vi i stedet indtil videre har valgt at sende dem hjem, siger AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum til klubbens hjemmeside.

I den seneste tid har spillerne enten trænet individuelt eller i grupper to og to under vejledning fra klubbens fysiske træner, Ashley Tootle.

Med onsdagens hjemsendelse er spillerne ikke længere forpligtet til at træne, men vil få fuld løn i hjemsendelsesperioden. AaB får tilskud til lønudbetalingen gennem regeringens trepartsaftale.

- Vi ved, at spillerne har en god grundform, og at de også vil holde den ved lige i de kommende uger, men vi har selvfølgelig ikke længere krav på det. Det er op til den enkelte at være disciplineret omkring den del, og det har vi fuld tiltro til, siger Thomas Bælum.

Tidligere har en række andre Superliga-klubber taget lignende skridt. FC Nordsjælland, OB, Randers, Esbjerg, SønderjyskE, Hobro, Horsens og Lyngby har også sendt spillere hjem på lønkompensationsordning.