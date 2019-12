Åbner op om karrierestop: - Jeg var i chok

Det er ofte en stor historie, når fodboldspillere på landsholdsniveau lægger støvlerne på hylden og siger endegyldigt farvel til fodbolden.

Sådan var det dog ikke med Leon Andreasen, der i sommeren 2016 indstillede karrieren efter mere end syv år i tyske Hannover 96.

I et stort interview med bold.dk fortæller den forhenværende AGF-profil, at hans afsked med Hannover og fodbolden blev en atypisk affære.

- Jeg kunne formentligt godt være skiftet til Mainz eller Darmstadt, men det blev kun ved løs snak. Det blev aldrig rigtig konkret. Så jeg stoppede bare der i 2016, uden at nogen vidste det. Jeg havde ikke brug for at fortælle en helt masse om, at jeg var stoppet, fortæller Leon Andreasen til bold.dk.

Leon Andreasen (th) opnåede 109 kampe for hjerteklubben AGF. Foto: Henrik Schütt/Polfoto

Selv om østjyden, der opnåede 20 landskampe for Danmark, aldrig gjorde et stort nummer ud af sit karrierestop, så ville han alligevel ønske, at afskeden med Hannover havde været anderledes.

Fra den ene dag til den anden smed træner Daniel Stendel pludselig danskeren på porten.

- Det var lige efter den sidste kamp i sæsonen mod Bayern München. Vi stod og krammede hinanden farvel og skulle til at på ferie. Jeg havde min søn på armen, og pludselig kalder han mig ind på hans kontor og fortæller mig, at døren er lukket.

- Jeg havde forhandlet en etårig forlængelse på plads med sportsdirektøren. Alt var på plads. Den skulle bare underskrives. Det var aftalen. Døren er lukket, siger han så bare igen. Det var så det efter næsten otte år i klubben. Så bliver man bare kaldt ind på sin sidste dag og får beskeden: kan du have det godt. Jeg var helt i chok, siger Leon Andreasen til bold.dk.

Leon Andreasen (th) i duel med Ricardo Rodriguez i Bundesligaen. Foto: Philipp Guelland/Ritzau Scanpix

Den forhenværende danske landsholdsspiller fortæller videre til bold.dk, at han intet problem havde eller har med Hannover 96. Stridigheden bestod alene med Daniel Stendel.

Et par måneder efter chokbeskeden fik Leon Andreasen dog sin afsked på stadion med de mange fans, som anså danskeren som en klubfavorit.

36-årige Leon Andreasen bor i dag stadig i Hannover, hvor han arbejder med sit tøjfirma.

