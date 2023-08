Absurde billetpriser: 70.000 kroner for at se Messi

Med ni mål i seks kampe har den argentinske troldmand Lionel Messi sat ild til det amerikanske fodboldpublikum. Ingen er blevet skuffet.

Og selv om Messi indtil videre kun har spillet cup-kampe for sin klub Inter Miami, så er forventningerne - forståeligt nok - tårnhøje forud for debuten i MLS d. 27 august.

Her møder Inter Miami New York Red Bulls i New Jersey, og går du ligesom så mange andre med en drøm om at skulle overvære det opgør, så skal du måske lige kigge efter på kontoen en ekstra gang.

For det kan blive vanvittigt dyrt.

Ifølge Finans ligger de billigste billetter til at koste knap 3500 danske kroner. Vil du have ekstra gode pladser, skal du lægge helt op til 70.000 danske kroner på bordet.

Svinedyr debut

Da Messi fik debut for den amerikanske klub den 21. juli havde rigtig mange sat et stort kryds i kalenderen.

Men det blev for mange en svimlende dyr fornøjelse. For ifølge The Miami Herald.så gik de dyreste billetter forud for opgøret for intet mindre end 140.000 danske kroner.

Så man må i den grad sige, at verdensstjernen har taget både USA og de glade fodboldfans' penge med storm.

Natten til søndag spiller Inter Miami finale i Leagues Cup mod Nashville SC.

Det er klubbens første chance for at vinde et trofæ.

