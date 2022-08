AC Horsens sælger Casper Tengstedt til Rosenborg

Fodboldspilleren Casper Tengstedt skal fremover tørne ud for Rosenborg i Norge.

AC Horsens skriver mandag på sin hjemmeside, at klubben har solgt den 22-årige angriber til den norske klub.

- Rosenborg har gennem længere tid vist seriøs interesse, og vi har forhandlet os frem til en økonomisk aftale, vi kan være tilfredse med, siger Horsens-sportschef Niels Erik Søndergård til hjemmesiden.

Rosenborg ligger i øjeblikket nummer fire i den bedste norske række. Ifølge klubbens hjemmeside har Casper Tengstedt indgået en aftale, der løber til og med udgangen af 2026.

AC Horsens lejede for to år siden Casper Tengstedt i FC Midtjylland, og for et år siden blev aftalen gjort permanent.

- Han har mange gange vist, at han kan lave mål og assists, og han efterlader et tomrum lige nu, men vi har så meget kvalitet og potentiale i truppen, at der er andre spillere, der vil blive endnu bedre.

- Det bliver svært at erstatte Tengstedt en til en, men vi har tidligere i dag skrevet kontrakt med Elijah Just, der er en spændende offensivspiller, og vi har stadig dygtige angribere som Anders K. Jacobsen, Lirim Qamili og Samson Iyede, siger Niels Erik Søndergaard.

Casper Tengstedt glæder sig til at tiltræde i den norske traditionsklub efter en god tid i Horsens.

- Det har været en fornøjelse at være en del af, men jeg ser skiftet til Rosenborg som en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til.

- Det er en stor klub – måske også større end man tror i Danmark - og kravet er at vinde hver eneste kamp, siger angriberen.

I sidste sæson lavede Casper Tengstedt 15 mål i den næstbedste række, og AC Horsens rykkede op i Superligaen.

I denne sæson er han endnu ikke kommet på scoringslisten i sæsonen, hvor klubben har fået en flot start med syv point i de første tre kampe.