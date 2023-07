AC's kæreste afslører igen: 'Kan ikke vente'

Hun gjorde det i 2022. Og nu har hun gjort det igen.

Og selvom det endnu ikke er bekræftet, så er det vist ikke til at tage fejl af.

På Instagram løfter Katrine Fogt Friis sløret for, at hun og Andreas 'AC' Christensen skal være forældre igen.

'Vi kan ikke vente til december,' skriver hun på instagram og afslører dermed terminsmåneden.

Succes

Det er godt og vel et år siden, at landsholdsprofilen blev far for første gang, da han og Katrine fik en søn.

Til dagligt spiller 27-årige Andreas Christensen i FC Barcelona, men om fødslen kommer til at foregå i Barcelona eller et andet sted, står hen i det uvisse.

Han er desuden flere gange blevet rost til skyerne for sine præstationer i det spanske.

Også på landsholdet er han en populær mand.

Den danske stopper fik 90 minutter på banen i begge opgør, da Danmark spillede EM-kvalifikationskampe mod Nordirland og Slovenien.