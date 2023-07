Ærlig dansk landstræner: - Vi er underdogs

Den danske landstræner Lars Søndergaard så ingen grund til at lægge fingre imellem ved et pressemøde i Sydney torsdag.

Danmark er 'underdogs', når landsholdet fredag møder England ved VM, lød det ærligt ind i mikrofonen.

- Men vi glæder os til kampen, og vi håber, at vi kan overraske, sagde Lars Søndergaard.

Danmark møder England i anden gruppekamp ved slutrunden.

I 2022 blev træner Sarina Wiegmans tropper europæiske mestre. England er ligeledes blandt favoritterne ved dette års VM, der lige nu spilles i Australien og New Zealand.

Det er helt bevidst, at den danske landstræner italesætter styrkeforholdet mellem holdene så direkte, forklarede han.

- Jeg startede med at sige, at vi er underdogs. Det er sommetider lidt nemmere at gå ind til en kamp som underdogs og præstere godt mod en overmagt, sagde Lars Søndergaard.

Lars Søndergaard og Pernille Harder. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Annonce:

Og føler spillerne pres, skal nervøsiteten vendes i positiv retning.

- Der er VM hvert fjerde år. Man får ikke ret mange VM-kampe i karrieren, så det vil nærmest være en dødssynd ikke at nyde det, sagde Lars Søndergaard.

Det er første gang siden 2007, at Danmark er med til en VM-slutrunde.

Holdet slog i første gruppekamp Kina 1-0 efter et sent mål af Amalie Vangsgaard. Også England har tre point på kontoen efter en 1-0-sejr over Haiti i første gruppekamp.

Fra den engelske landstræner lød det, at især Pernille Harder kan skabe problemer for de forsvarende europamestre - men at England generelt forbereder sig på at møde et velorganiseret hold. Ikke én stjernespiller.

- Vi forbereder os ikke bare på én spiller. Danmark er et meget velorganiseret hold. De har en klar spilleplan.

- Pernille Harder er en stor del af den. Og det er, hvad vi forbereder os på. Vi skal prøve at have bolden meget og dominere, sagde Sarina Wiegman.

Kampen mod England spilles klokken 10.30 dansk tid.

På det sociale medie X, der tidligere er kendt som Twitter, skriver DBU, at Sydney Football Stadium, hvor kampen spilles, forventes udsolgt med omkring 40.000 tilskuere.