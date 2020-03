Aflyst - glemte at sige det til modstander og dommer

Det ene hold stillede ikke op til kamp, mens modstanderen og dommeren var klar til at gå på banen.

Nogenlunde sådan forholdt det sig, da River Plate og Atletico Tucuman lørdag skulle have mødtes i den bedste argentinske fodboldrække.

Allerede fredag havde storklubben River Plate meldt ud, at klubben lukkede al aktivitet ned.

Det skyldtes, at ledelsen ikke ville udsætte spillertruppen for sygdomsrisiko i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Beslutningen var dog ikke blevet blåstemplet fra højere sted, og derfor mødte både dommere og repræsentanter fra Atletico Tucuman op på stadion i god tid før kampen. Her blev de dog mødt af lukkede døre.

- Det er første gang, at det er sket for mig, siger dommer German Delfino uden for stadion.

- Vi er mødt op på det tidspunkt, hvor vi normalt ankommer til stadion, og vi er blevet mødt af lukkede døre. Vi har ikke fået lov til at komme ind.

- Det er nu blevet bekræftet, at ingen må komme ind, så det er ikke nødvendigt, at Atletico-spillerne kommer, siger dommeren.

Fra Atletico Tucuman var det folk fra klubbens stab, der var ankommet til stadion med spillernes tøj og udstyr. Det kunne de dog tage med sig igen og melde tilbage, at kampen ikke blev til noget.

Flere af de øvrige kampe i Argentinas bedste fodboldrække bliver i øjeblikket spillet - dog uden tilskuere på tribunerne.