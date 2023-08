Afslører: - FCK-fans sagde undskyld

Når FC København på tirsdag skal spille Champions League-kvalifikation i Polen mod Rakow Czestochowa, bliver det uden de københavnske fans.

FCK er nemlig blevet straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for brug af pyroteknik i den seneste kamp mod Sparta Prag, og det koster støtten på lægterne samt en bøde på 160.000 kroner.

Efter fredagens kamp mod Hvidovre kunne man se, hvordan fansene og spillerne talte sammen, og det handlede netop om straffen og brugen af pyroteknik.

- Det var noget om kampen i næste uge. De ville bare snakke, så vi holder det mellem os, siger angriber Orri Oskarsson.

- Så var det en form for undskyldning?

- Ja, det må man sige. De står altid bag os og vil os det bedste. Det var så bare en fejl, som de lavede, og de kommer ikke til at gøre det igen.

- Det er sådan, at det er nu. Så vi bliver bare nødt til at spille den kamp, som vi plejer. Men vi kommer da til at savne dem.

FC København fik god opbakning i Hvidovre, men må klare sig helt uden fans på tirsdag i Polen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Rigtig ærgerligt

Det er en holdning, som Oskarsson deler med Jacob Neestrup.

FCK-cheftræneren mener nemlig, at fansene er med til at hjælpe spillerne på grønsværen.

- Det er ikke ligegyldigt for os, at vi ikke har fans med. Vi kunne føle og mærke de næsten 1000 fans, som var med i Prag. De gav os ekstra energi under opvarmningen og kampen.

- Så det er overhovedet ikke ligegyldigt. Det er noget, som jeg er rigtig ked af og ærgerlig over.

- Jeg ved, at der også er mange andre FCK'ere, som er det, siger Jacob Neestrup.

FCK er blevet straffet af Uefa, da de danske mestre i forvejen havde en betinget dom fra et opgør mod Dortmund i sidste sæson.

Straffen betyder, at FCK ikke må sælge billetter til tirsdagens kamp i Polen.

FC København kommer dog til opgøret med selvtillid i bagagen, da det i fredagens superligaopgør blev til en sejr på 2-0 over Hvidovre IF.

