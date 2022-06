Afslører særlig samtale med Eriksen

Den engelske landsholdsanfører Harry Kane har talt med danske Christian Eriksen og den franske anfører Hugo Lloris, om at deres landshold bør indtage et samlet standpunkt omkring menneskerettigheder i forbindelse med VM i Qatar.

Det fortalte Kane til journalister mandag.

- Christian Eriksen tog kontakt til mig for et par uger siden, fortalte Kane.

- Hugo Lloris har jeg i forvejen meget kontakt med. Og så var diskussionen der om måske at gøre noget i fællesskab.

Harry Kane spiller sammen med den franske målmand i Premier League-klubben Tottenham. Her var de to holdkammerater med Christian Eriksen, inden danskeren i januar 2020 skiftede til italienske Inter.

For et år siden faldt Eriksen om med hjertestop under EM-kampen i Parken mod Finland. Da han i januar i år var klar til at genoptage karrieren, måtte han skifte klub, da det i Italien ikke er tilladt at spille med en pacemaker, som Eriksen fik indopereret.

Han skiftede til Brentford i Premier League, hvor han har kontrakt indtil denne måneds udgang.

- Når vi kommer frem til en beslutning om noget, som vi ønsker at gøre, så vil vi helt sikkert dele det, sagde Kane mandag.

- Jeg tror, at det er vigtigt at gøre det kollektivt. Jeg føler, at det vil være med til at gøre det til lidt mere af et standpunkt og give det mere gennemslagskraft.

Homoseksualitet er ulovligt i Qatar. Derudover har en rapport fra Amnesty International dokumenteret, at tusindvis af migrantarbejdere i ørkenstaten er blevet udnyttet under forberedelserne til VM.

Regeringen i Qatar har afvist beskyldningerne og siger, at den har indført forskellige reformer i løbet af de sidste fem år. Blandt andet en ny national mindsteløn.

VM i Qatar løber af stablen fra 21. november til 18. december.