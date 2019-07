Afsløring: Sand færdig - Brøndby henter ny sportsdirektør

Brøndby smider en af de største bomber i mange år i Superligaen.

Ekstra Bladet forstår på flere kilder uafhængigt af hinanden, at sportsdirektør Ebbe Sand er færdig som topfigur, og Carsten V. Jensen hentes ind fra FC Nordsjælland for at overtage stolen.

Klublegenden Ebbe Sand overtog posten som sportsdirektør på Vestegnen 1. januar, men bliver nu degraderet.

Carsten V. Jensen er udset til at overtage posten med det øverste ansvar for udformningen af Brøndbys fremtidige sportslige kurs. Det er årsagen til, at han tidligere på dagen ret overraskende valgte at kvitte sportsdirektør-jobbet i Farum-klubben.

Da Ebbe Sand blev præsenteret som ny sportsdirektør i Brøndby slog han selv på sit store kendskab til klubbens indre dynamik samt det store internationale netværk, som han havde opbygget gennem en årrække i udlandet.

Især blev den tyske baggrund fremhævet som en fordel omkring samarbejdet med nu fyrede cheftræner Alexander Zorniger.

Se dig over skulderen, Ebbe. Foto: Jens Dresling

Det plus blev lidt mindre, da Zorniger midt i februar blev fyret oven på 2-1 nederlaget i Esbjerg. Siden har kursen efter krav fra Jan Bech Andersen været sat mod et klart opgør med tyskerlinjen i Brøndby, hvor Benedikt Röcker er sendt videre ved kontraktudløb, og en stribe af truppens andre tyske spillere bliver budt rundt i Europa.

Indtil videre er det ikke lykkedes Ebbe Sand at få ryddet op i truppen, og eneste nye navne har været velkendte Brøndby-ansigter som Michael Tørnes og Rezan Corlu - sidstnævnte er sendt videre til Lyngby.

Ebbe Sand prøvede allerede i 2006 rollen som sportschef i Silkeborg, men forlod posten ret hurtigt, og han var efterfølgende på træningsbanen som angrebstræner på landsholdet, inden han trak sig tilbage i kulissen for at hellige sig et sportsprojekt i Dubai.

Derfor var det en satsning med en vis risiko, som Brøndby kastede sig ud i, da Ebbe Sand blev udvalgt til at afløse visionære Troels Bech som den øverst sportsligt ansvarlige i Brøndby.

Det eksperiment er øjensynligt ikke forløbet som forventet, derfor sparkes Ebbe Sand nu ud i kulissen til fordel for en mand med et velbeskrevet og succesfuldt cv som sportsdirektør. Han har de seneste fire år stået i spidsen for FC Nordsjælland som sportsdirektør, og han var inden det sportsdirektør hos rivalerne i FC København fra 2006-2012.

Se også: Fra flop til top: Nu topper han ønskelisten

Tidligere Brøndby-assistent bliver U21-landstræner

Se også: Brøndby har kig på lynhurtig spiller

Se også: Store bøder til Brøndby og FCK efter derby