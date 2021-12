Agent afslører: Sådan fik Agger rekord-kontrakt

Det var ingen ukompliceret affære at lande den kontrakt, der i 2012 gjorde Daniel Agger til den bedst betale danske fodboldspiller. I podcasten 'Agenterne' giver hans daværende agent Per Steffensen et indblik i spillet i kulissen

Storklubberne stod i kø for Daniel Aggers signatur i 2012.

De forsvarende Premier League-mestre fra Manchester City og et FC Barcelona i topform var blandt de mest prominente bejlere til den danske forsvarsklippe.

Det endte som bekendt med en forlængelse med Liverpool. Og en ganske guldrandet en af slagsen.

Starten på forhandlingerne var dog noget mere hakkende, end hans agent Per Steffensen havde forventet, fortæller han i Ekstra Bladets nye fodboldpodcast, 'Agenterne'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andet afsnit af 'Agenterne' blev optaget i Nice, kort fra fyrstedømmet Monaco, hvor Per Steffensen til dagligt bor. Foto: Tariq Mikkel Khan

Måtte smage deres egen medicin

Brendan Rodgers havde overtaget tøjlerne i Liverpool, og Daniel Agger stod højt på managerens prioritetsliste over spillere, han ønskede at forlænge med.

- Han meddelte med det samme, Brendon Rodgers, at førsteprioritet var at forlænge med klubbens tre bærende spillere, udover Steven Gerrard, og det var Luis Suarez, det var Daniel Agger og det var Martin Skertel, fortæller Per Steffensen.

Men da Steffensen skulle tale med Ian Ayre, så var han ikke at træffe.

- Han svarede ikke på beskeder og i det hele taget så syntes vi, at det var en lidt spøjs opførsel, fortæller Per i 'Agenterne'.

- Jeg blev så enig med Daniel om, at nu kunne de smage deres egen medicin.

- Så da Ian Ayre begyndte at ringe til mig og skrive til mig, om at han gerne ville mødes, jamen, så havde jeg ikke lige tid.

Det passede ikke Ian Ayre særligt godt.

- Til sidst så skrev han til mig, at nu må du selv bestemme, hvor i verden vi skal mødes, jeg kommer til dig.

- Bare sig til hvor.

Slaget på Negresco

Og 'hvor' blev Hotel Negresco.

Nice' svar på Københavns d'Angleterre, et ekstravagant luksushotel på strandpromenaden i den sydfranske havneby.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Per Steffensen foran Negresco. Foto: Tariq Mikkel Khan

Her lejede Per Steffensen 'The Royal Suite' med kvadratmeter til at husere en lille landsby og udsigt til middelhavet.

- Ian Ayre landede i private jet i Nice lufthavn, jeg hentede ham og vi kørte hertil. Kom op i suiten, fik lidt at spise og lidt at drikke, og så gik vi i gang med de indledende forhandlinger.

Ville have en præstationsbetinget aftale

Omsider lykkedes det Per Steffensen og Ian Ayre at sidde ansigt til ansigt. Men selvom den fysiske distance mellem dem var svundet ind, så var de et stykke fra hinanden i deres syn på, hvordan Aggers nye kontrakt skulle se ud.

- Det første, Ian Ayre han gjorde, det var, at han sagde at Liverpool var mest indstillet på at Daniel skulle have en præstationsbetinget aftale, fordi han jo var meget skadet.

- Hvortil jeg svarede, at hvis det var et issue for dem, så skulle de nok have sagt ja til de 300 millioner som Manchester City ville betale, lyder det fra Per i 'Agenterne'.

- Og så fik vi ligesom lukket den, for det var der jo ingen grund til at tale om. Daniel havde den value, han havde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Per Steffensen, der selv har en baggrund som fodboldspiller, var Daniel Aggers agent i hele Aggers aktive karriere. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det her taktiske spil, som der foregår mellem dig og Ian Ayre, hvor meget har du overhånden, når han sætter sig på en privatejet og flyver til Nice for at forhandle med dig oppe i suiten?

- Det ville jo være kækt nok at sige, at jeg har fem jokere på hånden, men så enkelt er det jo ikke. Selvfølgelig toner han jo rent flag og siger, at den her aftale, den går vi langt for.

Og langt gik Liverpool. Daniel Agger ender med at sætte sin signatur på en kontrakt, som Ekstra Bladet, erfarede havde en værdi på en kvart million danske kroner.

I 'Agenterne' giver Per Steffensen et eksklusivt indblik i spillet i kulissen ved Daniel Aggers kontraktforlængelse. Han fortæller også om, hvorfor han godt kan blive ked af det, når han taler om Agger.



Lyt til afsnittet i toppen af artiklen eller i din fortrukne podcastapp.

Missede du første afsnit i Ekstra Bladets nye podcastserie om- og med danske fodboldagenter, så finder du afsnittet her.