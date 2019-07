AGF bruger Stage-millioner: Henter ung forsvarer

Den australske landsholdsspiller Alex Gersbach er kun detaljer fra et skifte til AGF

AGF er åbenbart brændt varm på australiere.

Tidligere på sommeren hentede klubben 19-årige Zach Duncan og nu følger den tre år ældre Alex Gersbach.

Den australske venstre back er godt kendt af cheftræner David Nielsen, der har et trænet øje på hvad der sker i Norge.

Alex Gersbach fik sin entré i Europa gennem Rosenborg, og han var en gennemgående figur hos nordmændene gennem 2017-sæsonen, hvor Nicklas Bendtner blev topscorer i klubben.

Han rykkede i vinter til hollandske NAC Breda uden den store succes, og siden klubben rykkede ned i næstbedste række har det ligget i planerne. at Alex Gersbach skulle videre, hvis den rette klub dukkede op.

AGF har penge at handle for efter salget af Jens Stage. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet forstår på kilder tæt på den hollandske klub, at AGF har udnyttet muligheden og betaler en mindre sum for spilleren, der efter planen har trænet for sidste gang med NAC Breda.

AGF er lige nu i træningslejr i nærheden af Bremen, hvor De Hvide fredag spiller træningskamp inden turen går mod Aarhus.

Det forventes, at Alex Gersbach slutter sig til AGF-truppen i Tyskland og tager bussen nordpå med resten af holdet.

Alex Gersbach skal forstærke det aarhusianske forsvar. Foto: Ritzau Scanpix

Alex Gersbach beskrives som en angrebsbetonet back med visse svagheder i defensiven.

AGF har i forvejen talentet Daniel Thøgersen, der presser for spilletid i konkurrence med Casper Højer Nielsen på positionen i forsvarets venstre side. Derfor får ankomsten af Gersbach spekulationerne til at florere om et forestående salg af Casper Højer.

