AGF-katastrofe: Pilen peger på David

Viborg var tæt på at smadre AGF eftertrykkeligt efter en forrygende første halvleg hvor aarhusianerne slap nådigt med kun at være bagud 2-0

Hvis der overhovedet har været tvivl om AGF-krisen var andet end forbipassende, så gik samtlige alarmklokker af i løbet af første halvleg mod Viborg.

Og ansvaret for elendighederne kan udelukkende placeres ved cheftræner David Nielsen, der med sine dispositioner først og fremmest forlod den treback-kæde, som han ellers har været så opsat på at indføre.

Men det sluttede ikke der. For rokaden omfattede så et eksperiment med nyanskaffede Anthony D'Alberto på kanten i makkerpar med Alexander Munksgaard.

Samtidig var forsvarskæmpen Yann Bisseck også placeret med arbejdsområde ud mod samme højreside.

Det var simpelthen en arbejdstegningen til en katastrofe.

Viborg-træner Lars Friis ved nytår hentet fra AGF, og han havde fuldstændig læst svagheden fra første minut.

Og det var præcis i det område AGF's nedtur blev indledt.

Yann Bisseck blev presset ud i en løbeduel med Sebastian Grønning, der intelligent udnyttede tyskerens tunge fødder til at drive gæk med ham.

Tyskeren var ikke færdig med at snurre rundt efter de tidligere finter, da han desorienteret klippede sin modspiller i feltet.

Klokkeklart straffespark som Jakob Bonde omsatte iskoldt, da han lukrerede på Jesper Hansens udfald og satte kuglen midt i målet. 1-0 efter et kvarter, men Viborg var først lige begyndt på at lege med gæsterne fra storbyen.

Resten af halvlegen lignede AGF et hold med direkte kurs mod 1. division, mens Viborg var en klasse over.

Lars Kramer og Christian Sørensen skar AGF holdet over med diagonaler fra bagkæden, hvor Justin Lonwijk og Jakob Bonde boltrede sig over for AGF's midtbanetrio.

Og når Viborg ikke hyggede sig med at spille bolden op centralt, så flyttede de bare bolden over i AGF's åbne benbrud af en højreside.

Det gav pote ti minutter efter åbningstræfferen da vævre 19-årige Ibrahim Said dansede gennem AGF-forsvaret og følt udplacerede Jesper Hansen til 2-0.

Foto: René Schütze

AGF blev overmatchet på alle områder. Lars Kramer og Mads Lauritsen skiftedes til at vise Patrick Mortensen, hvordan man timer luftdueller rigtigt

Rådvildheden lyste ud af AGF-mandskabet, som i sidste ende skulle være taknemmelige for at slippe med 2-0 til pausen.

David Nielsen kunne berettiget have flået sit mandskab fra hinanden i pausen, men han besindede sig og holdt sig til to rokader.

Anthony D'Alberto blev skånet for flere ydmygelser og byttet med Albert Grønbæk og så blev den skuffende Zach Duncan afløst af Frederik Brandhof.

Foto: René Schütze

Det hjalp betydeligt på gæsternes spil. Især Jon Thorsteinsson fik kanaliseret sin energi i den rigtige retning og AGF sværmede flere gange om den reducering, der kunne have givet kampen ny spænding.

Den kom aldrig og i sidste ende kunne der ikke sættes en finger på oprykkernes yderst fortjente sejr.