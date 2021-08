AGF-krisen blev forstærket i overtiden

OB snuppede et superfortjent point i overtiden mod et destruktivt AGF-mandskab, der forkrampet forsøgte at holde fast i sæsonens første sejr

AGF hænger fast i krisen efter Moses Opondo sent knuste AGF's sejrsdrømme og sørgede for et dybt fortjent point mod De Hvi'e takket være 2-2.

Dermed stjal OB-indskifteren hovedrollen fra den svenske back Eric Kahl, der med to mål i det første kvarter ellers lignede den store helt i Aarhus.

David Nielsen havde efter nedturen i Viborg sidste søndag proklameret, at han ville vælge sin opstilling mod OB blandt de spillere, som havde den rette mentalitet.

Det kostede storindkøbet Patrick Olsen pladsen i startformationen - afløst af Frederik Brandhof. Og i defensiven blev tremands-forsvaret genintroduceret ned hjælp fra Sebastian Hausners klarmelding.

I højre forsvarsside fik den tidligere OB'er, Oliver Lund på bekostning af Alexander Munksgaard, der havde været en del af den beskæmmende højreside mod Viborg.

OB viste til gengæld AGF'erne, at fodbold ikke alene handler om vilje. AGF havde haft én boldberøring i kampen, før bolden lå i nettet.

Fynboerne strøg afsted. Fremtvang et hjørnespark som Bashkim Kadrii sendte i en lang bue mod fjerneste stolpe, hvor Nicolai Poulsen var totalt overmatchet mod Alexander Juel Andersen.

1-0 til OB efter ét minut.

Det kunne have fået mørket til at lukke sig om AGF'erne, men chokket nåede knapt af blive registreret før Eric Kahl have vendt kampen totalt på hovedet på mindre end et kvarter.

Eric Kahl lignede matchvinder for AGF, men det blev knust i overtiden. Foto: Ernst van Norde

Vendingen må have givet panderynker hos OB-træner Andreas Alm, da hans nye førstekeeper Hans Christian Bernat bestemt ikke kom godt fra land.

Men de resterende 75 minutter blev ingen forløsning for De Hvi'e.

I stedet viste OB, at de i langt højere grad har et koncept, der fungerer, mens AGF'erne krigede løs med samme forkrampede iver, som en baby, der smager sin første sodavandsis.

Albert Grønbæk fik i perioder leveret lidt lækkerier og Jon Thorsteinsson var villig til at supplere, men ellers kunne AGF's præstation koges ind til ukuelig vilje.

Antallet af håbefulde lange pasninger op mod Patrick Mortensen nåede formentlig op over 100 som OB's pres blev stadigt mere massivt.

AGF var ikke sendt på banen for at flashe charmekluden, men at kæmpe sig til de tre point, som ville gøre det muligt for AGF'erne at bruge landskamppausen på at vise sig i festugen.

Nu hænger lugten af krise stadig tungt over Fredensvang efter en kamp, hvor OB i lange perioder havde hjemmeholdet trykket helt i bund.