AGF smed sejren væk i Aalborg

AALBORG (Ekstra Bladet): AGF kan fortsat kalde sig ubesejret denne sæson, men efter 1-1 i Aalborg må aarhusianerne undre sig over, hvordan dette endte med at være en kamp, hvor gæsterne skulle prise sig lykkelige for point.

Gæsterne tog føringen i den uskønne forestilling, da Jores Okore kantede Patrick Mortensen i straffesparksfeltet kort før pausen. AGF-topscoreren trådte selv op og sendte AGF i spidsen.

Intet kunne være mere rammende end at kampens første mål faldt på en dødbold. Frisparkene faldt i stimer og kampens dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt gjorde det ikke lettere at finde en rytme, da han fløjtede for selv småting.

AaB og AGF spillede 1-1. Foto: René Schütze

1-0 føringen var derfor ikke dækkende for andet end at gæsterne kunne score på det eneste som kunne kaldes en chance i første halvleg.

Så blev der straks mere gang i den efter pausen med AGF i klar kontrol, mens Lucas Andersen pressede de sidste kræfter ud af sin krop og endte tæt på at tænde over i frustrationer over sin gamle legekammerat, Patrick Olsen, der havde en blandet dag på sin gamle hjemmebane.

Lucas Andersen takkede af efter en time og gav vej for Kasper Kusk. En indskiftning med kæmpe betydning.

Det blev til en pointdeling i Aalborg. Foto: René Schütze

Den hurtige kantspiller havde gode betingelser som kræfterne begyndte at ebbe ud ved modstanderne, men der skulle gå yderligere et kvarter, før det virkelig manifesterede sig.

AaB havde spillet meget omstændeligt kampen igennem, men på en sjælden omstilling lykkedes det endelig at få flyttet AGF'erne rundt. Kuglen endte ved Kasper Kusk, der kunne prikke den videre til Frederik Børsting, der kunne udligne.

Det var AaB's første afslutning i åbent spil i kampen. Og den første som ikke var signeret en forsvarsspiller efter en dødbold.

Målet gav imidlertid AaB nyt mod på kampen og et par minutter efter burde Tim Prica have gjort comebacket perfekt, da Kasper Kusk atter var opmand til et godt nordjysk angreb. Indlægget havde dog så meget fart på, at Price lige nøjagtig ikke kunne styre bolden inden for målrammen.

I sidste ende fik AGF mønstret et pres for et sejrsmål, men det forblev uforløst.

FCK-ejerne har spillet fallit