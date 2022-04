AGF-stjerne raser: - Det er så amatøragtigt

AGF var længe foran ude mod FC Nordsjælland, kom bagud på to minutter for så at rage et point til sidst dybt inde i tillægstiden med Frederik Ihlers mål til 2-2.

Udligningen kom dog først efter en flere minutter lang afbrydelse, fordi sprinkleranlægget på Right to Dream Park i Farum pludselig gik i gang.

Sprinklerafbrydelsen faldt ikke i god jord hos AGF-anfører Patrick Mortensen, som mener, det ikke var tilfældigt.

- Det kan umuligt være en fejl, at sprinklersystemet gik i gang. Det er så amatøragtigt, som noget kan være. Men jeg er glad for, at vi holdt fokus, og jeg synes, at det var fortjent, at vi fik scoret, siger han til TV3 Sport efter kampen.

- Vi snakkede om derinde (på banen, red.), at det kunne godt være, de brugte feje tricks. Derfor var det vigtigt, at vi var til stede. Og det synes jeg, vi var.

Komiske scener udspillede sig i kampen mellem AGF og FC Nordsjælland.

Problemerne med sprinkleranlægget var dog ikke det eneste ved oplevelsen i Farum, som AGF'erne kritiserede efter kampen.

AGF-træner David Nielsen mener, at kunstgræsbanen var farlig for spillerne.

- Jeg synes, banen har en beskaffenhed, som er den dårligste, jeg har set, og det plejer at være en okay kunstgræsbane, siger han til TV3 Sport.

- Men den er hård, og vi har fået nogle skader. Nordsjællands spillere gled selv på banen, og den var farlig at spille på for spillerne.

AGF har 11 point ned til stregen i nedrykningsspillet, mens FCN kun har fem points luft til Vejle, som befinder sig lige på den kedelige side af stregen. Vejle har en kamp i hånden i forhold til AGF og FCN.

Se highlights fra kampen her: