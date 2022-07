AGF-træner: - Det er sådan, vi vil spille

Efter 3-1 over Viborg FF senest kom AGF søndag ned på jorden med 0-0 hjemme mod lokalrivalen Randers FC.

Men især holdets start på opgøret var mere end godkendt, mener cheftræner Uwe Rösler.

- De første 25 minutter var virkelig gode. Jeg tror, vi overraskede dem i forhold til, hvordan vi spillede os ud af deres pres, og de chancer vi skabte. Det er sådan, vi vil spille, siger tyskeren.

Han erkender samtidigt, at sidste del af første halvleg og til dels anden halvleg manglede samme intensitet som indledningen.

- På mange måder var præstationen god, men jeg tror, vi kunne have spillet 20 minutter mere uden at score.

- Jeg kan leve med pointet. Når man ser på chancer og de relevante statistikker, så burde vi have vundet, men sådan er livet ikke altid.

- Skaber vi chancer som dette, kommer vi dog helt sikkert til at vinde flere kampe, siger AGF-træneren.

Rösler vil ikke forholde sig til David Nielsen eller AGF's spil under den tidligere cheftræner, som han har afløst, men nøjes med at konstatere, at han regner med, at der er endnu mere at hente.

- Efter seks uger kan man ikke sige, at vi er så gode, som vi skal være. Spørg mig igen om to eller tre år, siger Rösler og glædede sig blandt andet over, at AGF holdt sit bur rent for første gang i 12 ligakampe.

Randers FC havde ikke meget at byde ind med offensivt mod AGF, og cheftræner Thomas Thomasberg erkender, at hjemmeholdet var det bedste hold.

Igen var keeper Patrik Carlgren dog en afgørende spiller for kronjyderne.

- Rigtig farlige blev vi ikke, så derfor var det rigtig godt at spille til nul. Pres- og forsvarsmæssigt var det okay, for de kom trods alt frem til en del chancer, som vi heldigvis havde en dygtig målmand, der tog sig af, siger Thomasberg.

