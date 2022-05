AGF-træner kalder uafgjort mod Sønderjyske for en belønning

Cheftræner i AGF, David Nielsen, ser et enkelt point i kampen mod Sønderjyske som en belønning oven på klubbens dårlige resultater på det seneste.

Aarhusianerne havde inden opgøret mod Sønderjyske tabt fire kampe i træk.

Derfor føltes det også som et skridt i den rigtige retning for cheftræneren, da AGF spillede 1-1 mod Sønderjyske på Ceres Park søndag.

- Vi fik en lille belønning mod Sønderjyske ved ikke at tabe kampen.

- Vi har tabt alt for mange kampe på det sidste, så det var vigtigt at få sat en kæp i det hjul.

- Holdet leverede en præstation og satte nogle standarder. Det havde været tungt at tabe til Sønderjyske, og vi må aldrig være i nærheden af at tabe sådan en kamp, men det var vi, siger David Nielsen.

Før kampen førte AGF an i en kedelig statistik, da holdet med 217 afslutninger og 100 skud på mål lå sidst blandt alle hold i Superligaen målt på disse parametre.

I kampen mod Sønderjyske lykkedes man dog med at skabe flere store chancer, og særligt kantspilleren Jon Thorsteinsson havde flere gode muligheder i første halvleg.

- I pausen var jeg rolig. Det var en sten at score, og nogle gange skal du slå ti gange for at skabe sprækker i den sten, siger David Nielsen.

Jon Thorsteinssons mange spildte chancer i første halvleg gik heller ikke ubemærket hen hos holdkammeraten Mikael Anderson.

- Jon (Thorsteinsson red.) skylder et par mål, det må jeg sige. Jeg må også rose ham, for han var god og farlig, og det meste af vores spil gik gennem hans side, siger Mikael Anderson med et smil.

Hos Sønderjyske ser man ikke så lyst på det ene point, som aarhusianerne gør. Holdet har fortsat otte point op til AGF samt Vejle Boldklub i vejen for overlevelse.

Midtbanespilleren Nicolaj Thomsen kalder overlevelsen ude af holdets hænder.

- Man kan godt sige, at vi holder os kunstigt i live. Tre point havde været langt mere lunefuldt, selv om det fortsat ville afhænge af andre, siger han.