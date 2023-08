AGF vinder afbrudt tordenbrag

Det er ikke kun Vuelta a España, der har bøvl med vejret.

I slutningen af det intense og tætte opgør mellem AGF og Lyngby blev kampen kortvarigt afbrudt, da vejrguderne diskede op med lyn og torden ved området omkring Ceres Park.

Her blev spillerne sendt i omklædningsrummet til stillingen 1-0 efter en flot hovedstøds-scoring af AGF-kaptajn Patrick Mortensen. Og 1-0 var også resultatet, da dommer Jakob Karlsen endegyldigt fløjtede tordenbraget af. Dermed endte søndagens første Superligakamp med en snæver 1-0-sejr til AGF hjemme over Lyngby BK i sjette runde af Superligaen.

Kynisk på låget

Lyngby havde initiativet i store perioder og tvang AGF til at lave mange fejl i spillet. Aarhusianerne viste dog, modsat Lyngby, effektiviteten i feltet og hentede tre vigtige point på mål af Patrick Mortensen.

Annonce:

Med sejren rykker AGF op på tredjepladsen i Superligaen med 11 point. Lyngby er på ottendepladsen med syv point efter seks spillerunder.

AGF fik en sand drømmestart og bragte sig foran efter bare fem minutter. Højrebacken Felix Beijmo sendte et godt indlæg ind til topscorer Patrick Mortensen, der flot headede 1-0-målet over i det lange hjørne.

Lyngby fik arbejdet sig ind i opgøret, men hjemmeholdet var uhyre tæt på at fordoble føringen efter 20 minutter. Mikael Anderson fik bolden ved straffesparkspletten, men afslutningen gik langt over mål.



Lyngby bankede på

Islændinge-kolonien var dog ikke kommet for at danse. De sjællandske gæster pressede AGF højt og lykkedes med at sætte sig mere på spillet. Det kastede en stor hovedstødschance af sig til Andreas Bjelland, men forsøget blev afværget og sørgede for en pausestilling på 1-0.

Annonce:

Lyngby kom også godt ud efter pausen, men AGF formåede i højere grad at håndtere gæsternes pres, og på den måde fik aarhusianerne mere kontrol på spillet.

Specielt lykkedes AGF med at være farlige over højresiden med den offensive back Felix Beijmo, der konstant kom med frem i offensiven og truede med massevis af indlæg.

Med få minutter tilbage dirigerede dommer Jakob Karlsen kampens aktører ned i omklædningsrummet, da en tordenrumlen lurede ude fra stadionmurene på Ceres Park. Efter ti minutter blev den dog genoptaget, og trods et stort Lyngby-pres endte det med en 1-0-sejr til AGF.