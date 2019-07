AGF's store transfer-drøm: Satser på FCK's tøven

To positioner er indrammet som høj prioritet i AGF op til sæsonstarten. Sportschef Peter 'PC' Christiansen jagter ihærdigt en ny førstekeeper og en fast makker til centerforsvaret ved siden af Frederik Tingager.

I målet forsøger AGF at overbevise Guingamp-målmanden Kalle Johnsson om, at han skal tilsidesætte en mulighed i FC København for at rykke til Smilets By.

Johnsson er godt kendt af Peter Christiansen, der havde stor betydning for svenskerens karriere, da han hentede Kalle Johnsson til Randers FC i sommeren 2014, efter hans hollandske klub NEC Nijmegen var rykket ud af den bedste række i Holland.

Den svenske keeper strålede i sine to sæsoner i Randers FC, og kronjyderne scorede seks mio. kr., da han sommeren 2016 blev solgt til Guingamp.

Nu kan historien gentage sig. Kalle Johnsson er atter rykket ned, og Peter Christiansen flirter løs.

De Hvide er i denne omgang udfordret af FC København, der har udset sig svenskeren som erstatning for Jesse Joronen og som supplement til Sten Grytebust. Den finske FCK-keeper er et emne for Brescia, men overgangen trækker ud, og AGF forsøger at udnytte uvisheden.

Indtil videre holder Kalle Johnsson sig dog i ro og satser på, at tingene falder på plads omkring FC København, og meldingen til De Hvide er tommel ned.

Med sæsonstart lurende næste weekend er tiden ved at løbe ud, og De Hvide skal til at bestemme sig for, om de vil gå efter alternativer for at komme på plads tidligt, eller de tror på, at tingene flasker sig senere i vinduet.

